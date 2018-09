Karius poprvé v Turecku: Zákrok proti nájezdu i nešťastné vyběhnutí

V brance istanbulského klubu dostával ještě na začátku sezony prostor Utku Yuvakuran, dvacetiletý turecký talent. Ve čtvrtém kole proti Bursasporu, bývalému klubu Tomáše Necida, se už alemezi tyče dostala známá posila z Liverpoolu.

Zápas se pro Besiktas vyvíjel dobře, vyrovnané klání v 50. minutě překlonil na jeho stranu další bývalý hráč Reds, Ryan Babel. Karius podržel svůj celek dvěma úspěšnými zákroky, blýskl se především proti brejku Bursasporu, kdy na něj útočící hráč šel úplně sám.

Jenže sotva pět minut před koncem přišel zase průšvih. Karius udělal pár kroků z brány, aby pokryl centr Júsufa Erdogana, u míče byl ale dřív střídající útočník Diafra Sakho. Než se německý gólman nadál, míč z kopačky bývalého hráče West Hamu se už třepetal v jeho síti. Besiktas si tak z Bursy odvezl jen bod.

Not exactly the debut Karius was hoping for. pic.twitter.com/IXveJ7bdS5