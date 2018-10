City vs. Barcelona! Kluby se rvou o mladíky Ajaxu, ve hře je nový Piqué

V nizozemském klubu je to dlouhodobý trend. Tým postavený na supertalentovaných odchovancích, kteří tvoří mladičký soubor. V tom letošním je průměrný věk 23,3 roku. A to ještě výrazně tlačí cifru směrem vzhůru pětatřicetiletý veterán Klaas-Jan Huntelaar.

Hned na několika postech v sestavě Ajaxu jsou vyložené šperky. Ty momentálně velmi chtěné na pozici středního záložníka a stopera.

Začneme odzadu. Devatenáctiletého Matthijse de Ligta už nelze označit za vyklepaného benjamínka. Po loňském ročníku Eredivisie byl vyhlášen nejtalentovanějším hráčem. Ve stejné sezoně vévodil obráncům celé ligy v úspěšnosti přihrávek, kterou vytáhl až na 90,4 procenta.

V nejvyšší soutěži má odehráno přes 50 zápasů a jeho skvělou pozici v týmu dokládá kapitánská páska, jež nosí. Navíc už odehrál devět zápasů za seniorský reprezentační tým. V dresu národního týmu debutoval jako nejmladší hráč od roku 1931.

V takto raném věku dělali kdysi kapitány ve svých klubech třeba Fernando Torres či ještě dříve Patrick Vieria. Vůdčí role u De Lighta nejde přehlídnout z Britských ostrovů ani z Katalánska, laso si na mladého stopera chystá Manchester City i Barcelona.

Zástupci "Citizens" už zkoušeli nabídnout peníze klubu z hlavního města Nizozemska na konci loňské sezony. Spíše si ale připravovali půdu pro finální tah, který by měl nastat v roce 2019. Na stůl ale budou muset vyložit velký balík peněz. Hodnota De Ligta se pohybuje kolem 50 miliónů liber, což je v přepočtu skoro 1,5 miliardy korun.

Zástupci anglického mistra rozhodně nejsou jediní, kteří by rádi ve svém týmu viděli stoperskou hvězdu. O rodáka z Leiderdorpu stojí rovněž Barcelona, která by De Ligta upřednostnila ještě před jinou položkou z luxusního obchodu jménem Ajax. Vidí v něm totiž nového Gerarda Piquého, oporu zadních řad poslední dekády.

Původním cílem Barcelony je však střední záložník Frenkie De Jong, kterého má v hledáčku i Guardiola. V anglicko-španělské přetahované tak zřejmě dojde na druhou bitvu.

Klub z Pyrenejského poloostrova navázal přes léto velmi intenzivní kontakt s manažery amsterdamského celku. Ti však s díky odmítli nabídku v hodnotě 30 miliónů liber (přes 870 milionů korun).

Sám De Jong se v minulosti nechal slyšet, že by si rád zahrál po boku Lionela Messiho, a tak měla být Barcelona prioritou. Do jednání se však vložili i Angličané. Sportovní ředitel City Txiki Begiristain vyrazil do Amsterdamu, kde o potenciálním transferu komunikoval s vedením klubu. Do karet jim hrají i finanční možnosti.

Je možné, že "Citizens" uloví jednadvacetiletého De Jonga v lednu, ale do konce sezony zůstane na hostování v rodné krajině.

Sám univerzál však podle svých slov nikam nespěchá. „V současnou chvíli zůstávám v Ajaxu. Budu tu aspoň rok, či možná dokonce dva, tři, protože si to užívám,“ sdělil fotbalovému magazínu Elf Voetbal.

Manchester si nechce nechat nizozemský talent utéct jinam, ovšem i tak má připravené alternativy. Jedná se o Rúbena Nevese z Wolverhamptonu či Tanguye Ndomboleho z Lyonu. Ani Barcelona ale nechce zůstat pozadu. A tak se spekuluje o tom, že by ráda přivábila Paula Pogbu nebo Adriena Rabiota PSG.