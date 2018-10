Nejrychlejší kanonýr! Usain Bolt dal dva góly v generálce na ligu

Osminásobný olympijský vítěz nastoupil v utkání proti druholigovému týmu McArthur South West United poprvé v základní sestavě Mariners a byl vystřídán zhruba čtvrt hodiny před koncem. Góly doprovázené typickým oslavným gestem známým z atletických oválů Bolt vstřelil v 57. a 68. minutě a stanovil konečný výsledek na 4:0.

"Skórovat při debutu v základní sestavě je super. Jsem šťastný, že jsem u Mariners, udělám maximum, abych se dostal do týmu. Je krásné, že můžu ukázat světu, že jsem se zlepšil," uvedl Bolt, jenž je v nejhorším klubu minulé ligové sezony na zkoušce a zatím nemá smlouvu. Svou budoucnost v klubu by měl řešit s jeho vedením příští týden.

Světový rekordman v běhu na 100 a 200 metrů vstřelil první branku po průniku do vápna levačkou, při druhé profitoval z nedorozumění soupeřova obránce s gólmanem a dorážel do prázdné branky.

Mariners sehrají první zápas ligové sezony 21. října proti Brisbane.

Here it is, @usainbolt , the footballer, scores his maiden Mariners goal. What a moment! Don't think limits! ⚡️ #SWSvCCM #CCMFC 🎥 @FOXFOOTBALL pic.twitter.com/X7zrqmrYCZ

BOLT HAS HIS BRACE! ⚡️



That's two goals tonight for @usainbolt!! What a moment in sport, don't think limits! #CCMFC 🎥 @FOXFOOTBALL pic.twitter.com/0NeIH9i49V