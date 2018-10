Šéf Leicesteru vlastnil další klub. Jak na něj vzpomínají v Belgii?

Když Srivadtanaprapcha kupoval Leicester, bylo to druholigové mužstvo. On jej svými investicemi pomohl nejen vytáhnout do nejvyšší soutěže, ale také až k titulu a účasti v Lize mistrů. Podobně smělé plány měl zřejmě s OH Leuven, belgickým druholigovým klubem, který koupil v květnu minulého roku.

Stotisícové město na východ od Bruselu teď za thajského podnikatele, který zahynul při pádu helikoptéry, pláče spolu s Leicesterem. Své vyjádření ke smrti oblíbeného šéfa poskytnul Nigel Pearson, který vede Leuven a předtím několikrát trénoval právě anglické „lišky.“

„Sobotní tragické, šokující události, ovlivnily fotbalový svět ve velkém měřítku,“ napsal 55letý kouč v otevřeném dopise. „Vičaj měl nezměrný dopad na anglický fotbal. Dal lidem víru, že sportovní zázraky se mohou stát skutečností. Měl jsem tu čest trénovat oba kluby, které patří pod King Power, a zde v Leuvenu mám za úkol vybudovat klub, který může napodobit úspěch této společnosti v Anglii. Nejvíce ze všeho lituji, že Vičaj už neuvidí, jak jeho vize nabírá na reálných obrysech,“ popsal emotivně.

„Je důležité vzpomenout, že vždy investoval do klubů s potenciálem, staral se o celky s duší a kulturou založenou na dobrých hodnotách, nešel po rychlém úspěchu. Neinvestoval jen do chodu klubu, ale i do lidí v něm a komunit kolem něj,“ objasnil Pearson Vičajův přístup k financování fotbalu.

Anglický kouč popsal i lidský přístup thajského podnikatele. „Jako trenér jsem si nemohl přát lepšího šéfa. V dobrém i zlém mi poskytl neotřesitelnou podporu, dokázal motivovat a v těžkých dobách i utěšit. Bude mi chybět jeho moudrost, ale i jeho rozpustilý smysl pro humor,“ dodal k osobnosti, kterou oplakává fotbalový svět.

Srivadtanaprapcha koupil Leuven za blíže nespecifikovanou částku v květnu 2017, tedy sedm let poté, co jeho firma King Power převzala Leicester. Jeho práce v klubu téměř hned přinesla ovoce, Leuven se z týmu, který málem spadl do třetí ligy, stal celkem bojujícím o postup do nejvyšší soutěže. Nakonec v tabulce skončil druhý. Do nového ročníku ale belgický celek, za který hrají i tři hráči hostující z Leicesteru, Bartosz Kapustka, Kamal Sowah a Eliott Moore, nevstoupil dobře a v osmičlenné soutěži je sedmý.