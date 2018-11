14 let a už pálí v první lize! Útočník v Paraguayi překonal rekord

Ve věku 14 let a 302 dní stanovil Ovelar nový rekord. Dosud nejmladším střelcem paraguayské soutěže byl Sergio Díaz, který skóroval ve věku 17 let, jeden měsíc a 28 dní. Ovelar je zároveň jedním z nejmladších střelců v historii profesionálního fotbalu.

Mladý útočník se prosadil hned ve svém druhém utkání. Do derby nastoupil v základní sestavě a v 16. minutě si naběhl za obranu na kolmou přihrávku. Ocitl se sám před vybíhajícím brankářem, kterého pohotově přehodil.

Fernando Ovelar made his pro debut last week and today he scored his first goal for Cerro Porteño in Paraguay's clasico vs Olimpia. He became the youngest player to score in Paraguay's clasico with only 14 years old !!! 👏👏👏 pic.twitter.com/ioXYOsFUnr