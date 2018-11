Po vzoru Beckhama! Ibrahimovic by měl na jaře hostovat v AC Milán

Švédský kanonýr Zlatan Ibrahimovic by se mohl na jarní část sezony vrátit do AC Milán, kde již působil v letech 2010-2012. • Profimedia.cz

Švédský kanonýr Zlatan Ibrahimovic by se mohl na jarní část sezony vrátit do AC Milán, kde již působil v letech 2010-2012. Sedmatřicetiletý fotbalista má smlouvu v Los Angeles Galaxy a v Itálii by byl na půlročním hostování po dobu pauzy MLS. Za šest měsíců by měl dostat plat 2,2 milionu eur (57 milionů korun).