Danny a konec kariéry? Uzavřel další angažmá po Slavii a přemýšlí, co dál | iSport.cz

Co bude s Dannym dál? Podle mluvčího Slavie Michala Býčka chce být nyní s rodinou a poté se rozhodne, jak a kde pokračovat dál. „Všem slávistum přeje to nejlepší do nového roku a mrzí ho, že kvůli důležitému utkání nemohl přijmout naše pozváni na zápas SKS - Zenit," napsal Býček na Twitteru.

Ve Funchalu odstartoval Danny v roce 2001 profesionální kariéru a letos se na Madeiru vrátil po 14 letech poté, co rozvázal kontrakt se Slavií, platný ještě na tuto sezonu. Nastupoval také za Sporting Lisabon, Dynamo Moskva a proslavil se především v Zenitu Petrohradu, který ho v roce 2008 koupil za 30 milionů eur. S klubem třikrát vyhrál ligový titul, dvakrát Ruský pohár a jednou evropský Superpohár.

Za portugalskou reprezentaci nastoupil v 38 zápasech a dal čtyři góly.