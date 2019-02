Hotovo! Hamšík přestupuje do Číny, dostane tam třikrát vyšší plat | iSport.cz

„Hamšík je od středečního večera hráčem Ta-lienu,“ řekl Mattia Grassani stanici Radio Kiss Kiss. O odchodu zkušeného záložníka se spekuluje již několik dnů, ale Neapol v minulém týdnu avizovaný přestup zarazila kvůli neshodám ohledně způsobu platby.

List Gazzetta dello Sport ve středu uvedl, že nakonec se oba kluby dohodly. Přestupová suma 20 milionů eur bude vyplacena ve dvou splátkách: pět milionů dostane Neapol ihned, zbývajících patnáct do roka.

Hamšík přišel do Neapole v létě 2007 z Brescie, s 520 odehranými zápasy a 121 góly je klubovým rekordmanem. Slovenský reprezentant by si měl v Číně během tří sezon vydělat devět milionů eur ročně, tedy téměř trojnásobek toho, co naposledy v italském angažmá.