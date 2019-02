Neapol otáčí, Hamšíka nepustí do Číny. Odchodu brání dohoda klubů | iSport.cz

Trenér Carlo Ancelotti tu zprávu vypustil do světa po sobotní výhře - kapitán Marek Hamšík jedná o odchodu do Číny a klub mu v tom nebude bránit. Vše bylo k transferu borce, který se v dresu Partenopei stal rekordmanem v počtu odehraných zápasů, připraveno, spoluhráči si s ním dokonce užili rozlučkovou párty.

Neapol ale najednou dupla na brzdu. “Klub se rozhodl odložit prodej Marka Hamšíka do čínského celku (Dalian Yifang), jelikož způsob platby se neshoduje s původní dohodou,” stojí v oficiálním prohlášení.

Onou dohodou má být podle informací Sky Sports Italia fakt, že čínský klub měl i s bonusy vysázet na stůl 20 milionů eur (515,7 milionů korun) za okamžitý přestup a Hamšíkovi zaplatit 9 milionů eur (232 milionů korun) za rok. Dalian Yifang ale nově požaduje pouze hostování s povinností hráče odkoupit po jeho skončení.

Přestupové okno v Číně je otevřeno až do posledního únorového dne. Pořád tedy existuje možnost, že Hamšík se svého vytouženého přestupu dočká, ať už do Dalianu, nebo do jiného klubu. Už v létě kolem něj kroužilo Kuang-čou Evergrande vedené italským trenérem a někdejším držitelem Zlatého míče Fabiem Cannavarem.

