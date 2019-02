Absurdita v Polsku! Sudí si zavolal vyloučeného hráče ze šatny, ten nevěřil | iSport.cz

Souboj druhé Legie Varšava s osmou Cracovií Krakov (0:2) zůstane nadlouho v paměti polských fotbalových příznivců. Už před začátkem zápasu bylo jasné, že půjde o mimořádný zážitek. Ještě než rozhodčí Piotr Lasyk pískl poprvé do píšťalky, rozjeli domácí ultras na tribunách obrovskou pyroshow doplněnou choreem a ohňostrojem.

Pak už ale vypuklo samotné utkání. Hostující Cracovia potvrdila nárůst formy a po gólech Javiho Hernandeze z 38. a 42. minuty vedla 2:0. Náskok mohla po přestávce navýšit, ale Airam neproměnil pokutový kop, a tak utkání skončilo výsledkem 2:0 a hosté si připsali šestou ligovou výhru v řadě.

Přesto se ještě našel jeden velmi zajímavý a netradiční moment. Když v 67. minutě dostal William Remy žlutou kartu, asi netušil, že se o pár chvil později stane hlavním aktérem jedné hodně kuriózní situace. V 74. minutě totiž nešetrně šlápl na autora obou branek Javiho Hernandeze a od rozhodčího Lasyka viděl druhou žlutou kartu a byl vyloučen.

Remy se odebral do šaten, ale po konzultaci s VAR si ho sudí z útrob stadionu zavolal zpět na hrací plochu. Gesty ukázal, že udělený trest ruší a francouzský fotbalista se s chutí rozeběhl zpět na hřiště. Jeho „nadšení“ trvalo ale jen pár sekund a sudí ho zmrazil udělením červené karty.

There's a hand signal for rescinding a yellow card now. Thank you VAR, we are living in blessed times.pic.twitter.com/nGZYctP4WJ