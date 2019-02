Del Piero má klub v Americe! Do názvu dal desítku, dresy jako Juventus | iSport.cz

Maličký klub s velkými ambicemi. To je fotbalové mužstvo LA10, které bude od nové sezony působit v americké United Premier Soccer League, nejvyšší amatérskou soutěži v USA. A bude v ní mít značnou podporu místních fanoušků. Jak totiž vyšlo najevo, dosud nepříliš známý celek z Los Angeles má hvězdného majitele. Vede jej Alessandro Del Piero.

Legendární italský útočník, jenž má na kontě mimo jiné titul z milionářské Champions League či světového šampionátu v Německu, si skromný celek pořídil už během loňského léta. O své aktivitě ale informoval až nyní, když vydal prohlášení prostřednictvím svého oficiálního webu

Učinil tak na základě skvělých výsledků, které jeho mužstvo dosáhlo v minulém ročníku. „Vždy jsem si chránil soukromí, které preferuji, ale po nějaké době anonymity jsem se rozhodl oznámit tuto skutečnost a dát do týmu peníze za to, co dosáhl,“ stojí na stránkách bývalého snajpra.

Americký celek, kterému dal Del Piero do názvu desítku, jíž nosil během aktivní kariéry, dokázal během první sezony pod jeho velením vyhrát svoji divizi a postoupit o stupínek výš. „Klub jsem koupil společně s firmou EDGA Americans Sports, v níž jsem jednatelem, a mým obchodním partnerem Jaffreym Whalenem,“ napsal a poděkoval všem svým „podřízeným“.

Co se týče prezentace Italova klubu, číslovka v názvu není tím jediným, co fotbalové příznivce po celém světě zaujalo. Za zmínku stojí také domácí dresy, které nesou černobílou barvu a připomínají domácí sadu Juventusu Turín. Podobně je na tom klubové logo, jež se podobá předchozímu znaku „Staré dámy“. Právě v ní strávil Del Piero prakticky celou kariéru.

Alla fine della scorsa estate ho deciso di diventare proprietario di una piccola squadra di calcio, a Los Angeles, si chiama LA10 FC, i nostri colori sociali sono il bianco, il nero e il grigio...

Nyní už se 44letá legenda těší na premiérovou sezonu v UPSL. Věří, že v ní dosáhne dalšího cenného úspěchu.