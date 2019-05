Casillas po infarktu opustil nemocnici. Kariéra? Nejdůležitější je, že jsem tady | iSport.cz

„Musím být vděčný, protože jsem měl obrovské štěstí. Chci poděkovat spoustě lidí, díky nim se cítím milovaný,“ řekl novinářům mistr světa z roku 2010 a trojnásobný vítěz Ligy mistrů s Realem.

Do Porta přišel v roce 2015 a v minulé sezoně mu pomohl k ligovému titulu a Superpoháru. Zatím neví, jestli bude v profesionální kariéře pokračovat. „Musím počkat pár týdnů nebo pár měsíců, vlastně je mi jedno, jak dlouho. Nevím, co se stane v budoucnu, ale to nejdůležitější je, že jsem tady a jsem schopen klidně hovořit,“ doplnil pětinásobný nejlepší brankář světa.

Za národní tým Casillas nastoupil ve 167 zápasech a je španělským rekordmanem. Vedle světového titulu byl také u španělských triumfů na ME 2008 a 2012.