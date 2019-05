Stanciovi hrozí Al Ahlí obří pokutou. Že neplatíme? To je lež, tvrdí klub | iSport.cz

V zimě přestoupil ze Sparty do Al Ahlí. Zlákala ho impozantní smlouva na 2,5 milionu eur ročně (téměř 65 milionů korun). Jenže rumunský fotbalista Nicolae Stanciu se rozhodl saúdskoarabský klub po čtyřech měsících opustit a chce lukrativní kontrakt ukončit. Důvod jeho odchodu? Nedostal žádný plat, pouze peníze, které obdržel při podpisu smlouvy.

V saúdskoarabském tisku se dokonce mluví o tom, že Stanciu není jediným hráčem, který nedostal zaplaceno a smlouvu chce údajně ukončit více fotbalistů. Vedení Al Ahlí se k celé situaci vyjádřilo s tím, že jde o lež!

„Všichni hráči mají vše zaplaceno. Kontaktovali jsme právníka klubu, aby se s případem Stanciu vypořádal. Hráč riskuje, že za to co udělal, bude potrestán. Může dostat obrovskou pokutu. Je to podobné, jako když Diego Costat odmítl trénovat s Chelsea, protože chtěl jít do Atlétika Madrid,“ sáhl klub k přirovnání.

Stanciu odmítl nastoupit v posledních dvou zápasech sezony. Ve čtvrtek chyběl v sestavě proti Al-Ettifaq (5:0) a hrát by neměl ani v pondělním utkání asijské Ligy mistrů proti uzbeckému Pachtakoru Taškent, který potřebuje Al Ahlí v přímém souboji o postup ze skupiny porazit.

„Když utečete, jen tím dáte klubu příležitost vás pokutovat. Oni na něco takového čekali, aby Nico udělal první krok, aby mu mohli snížit plat,“ tvrdí bývalý rumunský reprezentant Mirel Radoi, který rovněž působil v Saúdské Arábii v týmu Al Hilal.

Stanciu v dresu Al Ahlí stihl odehrát deset ligových utkání, v nichž vstřelil dvě branky. Tu druhou, když za aktuálně čtvrtý tým ligy nastoupil naposledy. Proti Al-Faysaly (4:1) otevřel v 11. minutě skóre střetnutí.

Nyní bývalý hráč Anderlechtu či Steauy Bukurešť touží po ukončení smlouvy. Pokud ale Al Ahlí prokáže, že platí, nebude to nijak snadný úkol. V současné době má rumunský reprezentant se saúdskoarabským celkem podepsaný kontrakt do 30. června 2021.