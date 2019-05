Penaltový hrdina Hladký spasil skotský klub: Výhra je pro Šurala (†28)! | iSport.cz

Hladký, 28letý odchovanec brněnské Zbrojovky, nezažívá snadnou sezonu. V české lize po devíti odchytaných zápasech usedl na libereckou lavičku, Filip Nguyen už ho do branky nepustil. V zimě šel za novou výzvou do Skotska, v St. Mirrenu jako jednička zažil jen dvě ligové výhry a musel ze sebe dostat vše, aby pomohl se záchranou v lize. A co je nehorší, před měsícem vinou tragické nehody ztratil nejbližšího kamaráda Josefa Šurala.

Právě jemu věnoval svůj heroický výkon, kterým udržel St. Mirren v lize. "Myslím na něj každý den," řekl skotským novinářům. "Tohle je pro něj, samozřejmě. Inspiruje mě k tomu, abych byl lepší. Ale nemůžu o něm moc mluvit, je to těžké," dodal dojatý Hladký.

St. Mirren bojoval v klíčovém dvojzápase proti Dundee United. Po remízách 0:0 a 1:1 došlo až na penalty, a právě v nich Hladký zářil. Na jeho zákrocích ztroskotali Peter Pawlett, Callum Booth i Slovák Pavol Šaffranko. Hladký mohl být překonaný jedinkrát, Osman Sow jej sice poslal na druhou stranu, ale trefil tyč. St. Mirren tak penalty ovládl 2:0.

"Když začal rostřel, měl jsem z toho dobrý pocit. Sledoval jsem střelce a říkal jsem si, že bych některé z nich mohl vychytat. Ale upřímně, v sobotu jsme penalty trénovali a nechytil jsem žádnou! Možná jsem měl štěstí," rozesmál novináře český penaltový hrdina.

