Simič končí v AC Milán. Míří do klubu, kterému fandí, Sparta nepochodila | iSport.cz

Stefan Simič se pokusí znovu nastartovat svou kariéru. Český obránce dává po šesti letech sbohem milánskému AC a má namířeno do Hajduku Split, tedy do klubu, kterému od dětství fandí.

Čtyřiadvacetiletý Simič v roce 2012 přestoupil ze Slavie do FC Janov, kde působil v mládežnických kategoriích. Odtud ho v srpnu 2013 koupil AC Milán. Po působení v tamní U19 začala pro českého obránce šňůřa hostování, konkrétně hrál za Varese, následně za belgický Mouscron, aby se vrátil zpět na Apeninský poloostrov do Crotone. Naposledy jej milánský velkoklub poslal na hostování do Frosinone, které ale Simičovi i vinou zranění vůbec nevyšlo, neodehrál zde ani jeden zápas.

Simič patří k nadějným českým fotbalistům. Má na svém kontě už i debut za reprezentační A tým, který si odbyl v listopadu 2017 v přípravném utkání proti Kararu, kdy odehrál celých 90 minut a byl u výhry národního týmu 1:0.