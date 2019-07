Černý na odchodu z Ajaxu! Zůstává v Nizozemsku, už finišuje dohoda | iSport.cz

Černému běžel kontrakt v Ajaxu ještě následující sezonu, ale změna klubu byla velmi pravděpodobným řešením. Český křídelník se i vinou zdravotních problémů neprosadil v klubu, který na jaře šokoval skvělou jízdou až do semifinále Ligy mistrů. Všichni zainteresovaní tedy hledali takové řešení, aby se mladý fotbalista znovu dostal do odpovídajícího herního vytížení.

Utrecht měl zájem o Černého delší dobu. "Klub je s hráčem domluvený na podmínkách, nyní ještě probíhají jednání mezi kluby. Vaška si do týmu hodně přál trenér, pevně doufáme, že pomůže Utrechtu a Utrecht zase jemu," sdělil pro iSport.cz hráčův agent David Nehoda.

O Černého se zajímaly i kluby z jiných soutěží, ale český ofenzivní šikula tíhnul k setrvání v nizozemské elitní lize. Černý v Utrechtu podepíše třletou smlouvu s roční opcí, do konce týdne by mělo dojít k definitivnímu potvrzení přestupu. Ajax by za hráče měl podle nizozemských médií dostat 750 000 eur (19,5 milionu korun).

Jednadvacetiletý fotbalista na sebe naposledy výrazně upozornil v červnové přípravě Ajaxu proti týmu Quick 20. Za 14 minut nastřílel Černý soupeři tři branky a ze základní sestavy se podílel na drtivé výhře 11:2.

Je dost možné, že šlo o jeho poslední trefy v dresu Ajaxu. Černý do klubu přišel už v šestnácti letech, poměrně brzy se propracoval do áčka a dával i góly v Evropské lize. V prosinci 2017 musel na operaci přetržených kolenních vazů a vynechal následující půlrok.

Ve velké konkurenci nizozemského šampiona se pak těžko prosazoval, většinou nastupoval za rezervní tým ve druhé lize. V Utrechtu nyní dostane ideální možnost, aby zase nakopl svou kariéru.