Český obránce si vystřílel zájem klubu z Premier League. Pokračuje v Polsku | iSport.cz

Právě nový kapitán týmu si za poslední roky vybudoval v Polsku skvělé jméno. Pohled do statistik mluví jasně. V 79 zápasech nastřílel za Rakow úctyhodných 23 branek. V poslední sezoně dal v lize gól průměrně každých 198 minut! Na obránce je to skvělé číslo. Lesku mu dodává i fakt, že se stal Petrášek nejlepším střelcem týmu. “Každý už to bere jako samozřejmost, a ne jako něco výjimečného, že obránce vstřelil branku. V tomto ohledu jsem si sám na sebe upletl trochu bič.” směje se český stoper.

Především díky tomu kolem něj začaly kroužit velké polské kluby, ale i další týmy z Evropy. Dokonce se objevil v hledáčku jednoho z nováčků Premier League. “Raków na zájem jiných klubů zareagoval novou smlouvou, která je doceněním mé dlouhodobé práce. Moc si toho vážím. Teď je před námi důležitá sezóna, soustředím se pouze na ni.” popisuje Petrášek.

Zbystřit by možná mohli i spolupracovníci reprezentačního kouče Jaroslava Šilhavého. Stoper, který umí dávat góly, by se národnímu týmu mohl hodit, zvláště když jeho kariéra letí strmě vzhůru. Petrášek mluví o reprezentaci s velkou úctou. “Na reprezentaci jsem se vždycky díval s ohromnou pokorou a respektem k těm, kteří v ní jsou. Kdo by v ní měl být, to bych nechal na trenérovi,” usměje se.

Jak je do národního týmu z Rakówa daleko neřeší. Dobře ale ví, že kdyby se mu v následujících měsících dařilo, třeba by se vysněné pozvánky mohl dočkat. “Určitě je o tom daleko vůbec mluvit, ale je to můj dětský sen a snít rozhodně nepřestanu.” říká skromně.