Ngadeua v Gentu čeká Evropa. Pomohla korupční aféra rivala | iSport.cz

Šéf „sešívaných“ Jaroslav Tvrdík ho nazval uličníkem, který Slavii jen využil, aby si v Gentu dohodnul lepší smlouvu. Michael Ngadeu měl cuknout z prodloužení kontraktu s červenobílými, skoro z minuty na minutu zase sednout v Praze na letadlo a frnknout do Belgie.

Od úterý se čekalo, kdy vyjde zpráva, že je Ngadeu novým hráčem KAA Gent, který do jednání se Slavií vstoupil už před začátkem letní přípravy. Belgické zdroje hovořily o tom, že jednání probíhají dobře, že přestup každopádně vyjde.

„Vítej, Michaeli,“ vyjelo v pátek ráno na webu Gentu.

Ngadeu podepsal čtyřletou smlouvu, a belgický klub zároveň zaplatí nejvyšší sumu ve své historii – odhadem 4,5 milionu eur, tedy asi 120 milionů korun. Taková je výstupní klauzule, kterou měl 28letý obránce ve smlouvě od léta 2017, kdy mu Slavia vylepšila smlouvu jako odměnu za triumf v Africkém poháru národů, kterého dosáhl s Kamerunem.

Navíc večer předtím, než se příchod mohutného stopera podařilo dotáhnout, přišla do klubu ještě jedna vynikající zpráva. KV Mechelen, který byl usvědčen z korupčního jednání týkajícího se posledního zápasu sezony 2017/2018, UEFA bez milosti odstřelila. Původně měl hrát skupinu Evropské ligy jako vítěz belgického poháru, tohle místo po něm přebírá Standard Lutych, do třetího předkola se posunou Antverpy, a ve druhém už příští týden nastoupí... Ngadeův Gent. Jeho soupeřem bude rumunská Viitorul Constanta.

Z pohledu Slavie jde jistě o značné oslabení defenzivy, vždyť společně se Simonem Delim Ngadeu vytvořil jednu z nejlepších stoperských dvojic v historii české nejvyšší soutěže, „sešívané“ taky dotáhli až do čtvrtfinále Evropské ligy.

Dá se mluvit ale taky o jakémsi „uvolnění“, v tuhle chvíli totiž Slavia nemusí škrtat na soupisce pro Evropskou ligu, a může zapsat úplně celý kádr áčka. Ovšem pouze v případě, že v Edenu do té doby nezaparkuje Ngadeův náhradník. V takovém případě by se kvůli nedostatečnému počtu klubových odchovanců musel jeden hráč s poháry rozloučit, protože by Slavia musela nechat jedno místo na soupisce prázdné.

Gent vstupuje do sezony už příští týden druhým předkolem Evropské ligy proti Constantě, a v neděli ho pak čeká první kolo Jupiler League v Charleroi. Je ale pravděpodobné, že Ngadeu u startu nového ročníku ještě nebude.