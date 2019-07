Start jako hrom! Pospíšila chválil trenér, ocenili ho i experti | iSport.cz

Pospíšil patřil mezi nejlepší hráče na trávníku. pochvaly slyšel ze všech stran. Třeba i od trenéra Jagiellonie Ireneusze Mamrota. „Nerad někoho takhle po utkání chválím, ale Pospíšil předvedl opravdu dobrý výkon a zaslouží si speciální pochvalu,“ vykládal novinářům.

Český legionář byl za hvězdu. Dostal do sestavy kola a byl vyhlášen nejlepším hráčem víkendu. Navázal tak na dobré výkony z konce minulé sezony, které mu pomohly i do širšího kádru reprezentace. „Že jsem byl zvolen hráčem kola mě samozřejmě strašně potěšilo. Věřím, že tu nastavenou laťku udržím, protože se to teď bude ode mě určitě očekávat, ale já se toho nebojím, protože se teď cítím opravdu výborně,” poznamenal Pospíšil.

Sezonu rozjel skvěle a nehodlá brzdit. Ve druhém kole ho na domácí půdě čeká hodně pikantní souboj. Bialystok totiž přivítá nováčka - Rakow Czestochowa. Tam hraje hned trojlístek český fotbalistů. Tým vede jako kapitán Tomáš Petrášek, nastupují i Petr Schwarz a Daniel Bartl.

“Už moc těším. Přijedou kluci z Česka, je vždycky super, když na hřišti někoho z Česka potkáte,“ neskrýval Pospíšil, jak se těší na duel s krajany. „Navíc je tu teď jeste Přikras (Tomáš Přikryl), takže nás tam bude opravdu dost. A po pauze to je pro nás první zápas doma, takže už se těším i na naše fanoušky. Určitě jich dorazí hodně, jako vždycky,” vyhlížel s radostí duel druhého kola Pospíšil.