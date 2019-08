Reprezentace? Vždycky pro mě byla nejvíc. Snad se tam vrátím, věří Čech | iSport.cz

Po pěti kolech jste s osmi body na třetím místě. Je start do nové sezóny podle vašich představ?

Třetí místo není špatný začátek, ale bodů jsme mohli mít víc. Třeba v Lubine jsme vedli do 70. minuty 2:0 a nakonec jsme brali jen bod, tam jsme ztratili body úplně zbytečně.





Právě v tomto třetim kole, proti Zaglebie Lubin se vám stala poměrně kuriózní situace. Trenér vás vystřídal, protože dostal ze hřiště informaci, že jste zraněn. Vám ale nic nebylo…

V Polsku se tahle situace hodně propírala. Trenér dostal ze hřiště informaci, že jsem zraněný a musím střídat. Přitom se ale nejednalo o mě. Když jsem pak musel střídat, nedalo se s tím nic dělat. Byl jsem docela naštvaný, nevěděl jsem co se děje a pak už to nešlo vrátit. Navíc chvilku potom jsme dostali branku na 2:2 a já už nemohl pomoc...





V týmu máte teď už i českého parťáka, jak se Tomáši Přikrylovi podařilo zapadnout?

Jsem rád, že tu je. Zatím to zvládá výborně, dobře zapadl do našeho herního stylu. Ze všech letních posil vypadá určitě nejlíp.





Z pěti kol jste byl čtyřikrát v sestavě kola různých deníků, formu jste z přípravy načasoval skvěle…

Je pravda, že mi začátek sezóny vychází a na hřišti se cítím skvěle. Asi nejlíp za tu dobu co jsem v Jagielonii. Je to i tím, že cítím velkou důvěru jak od trenérů, tak i spoluhráčů. Navíc teď hraju na pozici, kde jsem více ve hře a to mi sedí. Od prvního kola jsem si nastavil laťku výkonu vysoko, ale věřím, že ji budu pravidelně potvrzovat.





Blíží se reprezentační sraz, v současné formě by vás asi nominace neměla minout. Myslíte si na reprezentaci?

Že by mě neměla minout bych úplně neřekl, máme tam spoustu dobrých kluků, ale lhal bych, kdybych řekl, že na reprezentaci nemyslím. Pořád je to pro mě to nejvíc a já věřím a dělám všechno proto, abych se tam zase po nějaké odmlce vrátil.