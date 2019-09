Král se loučil se Slavií. Ve Spartaku čeká boj v záloze a hvězdné posily | iSport.cz

Alex Král při odletu Slavie do Kluže • Martin Přibyl (Blesk)

Slávističtí fotbalisté po výhře 1:0 v Kluži, kde hráli play off o postup do skupiny Ligy mistrů • twitter.com/slaviaofficial

Titul, postup do Ligy mistrů, lukrativní zahraniční angažmá - tenhle povedený "hattrick" prožil během pouhých pár měsíců Alex Král. Mladý univerzál se v neděli stal druhým nejdražším hráčem odcházejícím z české ligy do zahraničí, když vyměnil mateřskou Slavii za Spartak Moskva. Co ho v ruském velkoklubu čeká?