Krmenčík tasí zbraně! Spoluhráč mu "ukradl" gól, pomohl do finále poháru | iSport.cz

Michael Krmenčík přestoupil z Plzně do Brugg • Club Brugge

Michael Krmenčík se hned v prvním utkání za Bruggy dostal po pár minutách na hřišti do slibné šance, ale nedokázal proměnit • Profimedia.cz

Michael Krmenčík nastoupil poprvé po přestupu do Brugg v základní sestavě • Twitter Club Brugge KV

Kromě asistence se Krmenčík zapsal do statistik i žlutou kartou • Profimedia.cz

Michael Krmenčík nastoupil poprvé po přestupu do Brugg v základní sestavě • Twitter Club Brugge KV

Druhý zápas za Bruggy a velmi povedený výkon! Český útočník Michael Krmenčík po přestupu do dresu belgického lídra dostal ve středu večer poprvé šanci od začátku. V odvetě semifinále domácího poháru proti Waregemu asistoval u akce, která hostům přinesla vedoucí gól. Domácí pak po zásluze srovnali, výhru a postup pro Bruggy nakonec zařídil v 86. minutě Charles de Ketelaere.

Krmenčík v neděli proti Antverpám (1:0) odehrál druhý poločas, ve středu proti Waregemu už explzeňského kanonýra vyslal trenér Philippe Clement od začátku.

Byla na něm vidět ohromná chuť zaujmout svého nového zaměstnavatele a získat co nejlepší postavení v mužstvu. V prvním poločase se ale svezl se špatným výkonem celého týmu, kdy Bruggy nehrály dobře. Český forvard na sebe nejvíc upozornil žlutou kartou, kterou dostal za faul.

Po přestávce se ale jeho výkon výrazně zvedl, rostlo mu sebevědomí a byl u jedné z klíčových akcí zápasu. V 53. minutě si na zadní tyči naskočil na centr z levé strany, hlavičkoval od země do brány. Míč pravděpodobně směřoval do sítě, ale na brankové čáře ho ještě lehce tečoval obránce Brugg Brandon Mechele, který Krmenčíkovi nejspíš ukradl premiérovou trefu v novém klubu. Český reprezentant si do statistik zapíše alespoň asitenci.

V divokém závěru si domácí vytvořili několik obrovských šancí, v 77. minutě srovnali na 1:1 a zápas v tu chvíli směřoval do prodloužení. Rozhodující akci nakonec proměnil v 86. minutě Charles de Ketelaere, který na hřišti vystřídal v 72. minutě právě Krmenčíka a trefil výhru 2:1.

Ve finále belgického poháru vyzvou Bruggy lepšího z dvojice Antverpy - Kortrijk (první zápas skončil 1:1).