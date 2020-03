Čelůstka je odříznutý v Turecku: Po pěti letech bych zkusil novou výzvu | iSport.cz

Ryze sportovně, přerušení ligové soutěže přišlo pro Antalyaspor v nejhorší možný čas. Posílený tým, jehož defenzivu drží Čech Ondřej Čelůstka, od 19. ledna neprohrál devětkrát v řadě a vymanil se ze sestupových příček. K tomu postoupil do semifinále Tureckého poháru. Tuhle jízdu však nyní zastavila pandemie koronaviru. „Dostali jsme pět dní volna, v úterý se máme znova sejít v tréninkovém centru,“ hlásil zkušený stoper.

Jak to vypadá v Turecku?

„Máme doporučení zůstat doma. V pátek dopoledne jsem byl něco vyřídit v centru a lidí tam bylo minimálně. Opravdu to dodržují. Sledují, co se děje v Evropě a řídí se podle toho. Už to berou vážněji.“

Neměli to tak vnímat už dříve? Ještě v pondělí jste sehráli ligový duel se Sivassporem. Byť bez diváků…

„Těžko říct. Nejdůležitější je timing. Chyba se stala i u nás v Česku. Tam se taky mohla všechna opatření udělat dříve. Turci si dlouho mysleli, že u nich bude situace lepší. Nečekali, že se to tak rozleze. Jenže číslo nakažených rapidně narůstá. Nařízení jsou razantnější. Školy se zavřely jako první, následovaly restaurace, hotely. Pro turistický ruch je to fatální. Roušky povinné nejsou, ale na úřadech a v bankách je mají. I rukavice. Ve čtvrtek se definitivně přerušily soutěže všech kolektivních sportů.“

Jaké to bylo hrát před prázdnými tribunami?

„Těžké, o ničem. Zvlášť na jihu Turecka, kde lidé fotbal milují. Žijí tím. I na přátelák aspoň někdo přijde. Tohle vůbec nemám rád. Radši bych nehrál vůbec než bez diváků.“

Slavný John Obi Mikel dokonce rozvázal smlouvu s Trabzonsporem a odešel ze země. Na protest, že se pokračuje…

„Nechtěl riskovat. Chápu ho. Je to věc každého hráče, jak to vyhodnotí. Když svaz rozhodl, že se bude dál hrát bez lidí, rozhodl se Mikel takto. Na sociálních sítích se pak přidali další, že nechtějí za této situace hrát. I to mohlo mít vliv na to, že se liga nakonec přerušila. V kádru máme dost cizinců, všichni zůstávají tady.“

Vy se nezkusíte vrátit domů?

„Poslední přímý let Istanbul - Praha je 23. března. To je jediná šance, jak se dostat do Česka. Jenže klub vydal nařízení, že nemáme opouštět Turecko. Navíc, kdybych odletěl, musel bych do karantény a nemohl bych se pak ani vrátit. Takže jsme tady odříznutí, naštěstí mám u sebe rodinu. Tohle je ten lepší scénář. Ale moc se toho dělat nedá. Chytáme tu českou televizi, celé dění pozorně sledujeme.“

Váš tým chytl od Nového roku formu, že?

„Máme velkou šňůru bez porážky. Dobře jsme to nastartovali. I s novými posilami, které jsme potřebovali hlavně dopředu. Předtím jsme byli hrozně málo produktivní. Teď máme sílu. Hodně nám pomohl Lukas Podolski (bývalý německý reprezentant), je na hřišti cítit. Má výbornou levačku. Pro nás to přerušení přišlo v nejméně vhodnou dobu, ale zdraví je samozřejmě přednější. Máme třicet bodů, ještě nejsme úplně v suchu. Bodovaly i ostatní týmy ze spodku tabulky. Dvě výhry z osmi zápasů by nám měly na záchranu stačit.“

Hrajete ve středu obrany nebo na kraji?

„Konečně snad definitivně na stoperu. Pod novým trenérem se to ustálilo. Předtím jsem lítal v obraně sem a tam.“

Jak vnímáte odložení EURO 2020 o rok?

„Není to nic příjemného. Všichni jsme se na turnaj těšili, měl to být vrchol sezony. Rok je ve fotbale hrozně dlouhá doba. Snad budeme všichni zdraví a ve formě. Mně teď končí smlouva. Nevím, kdy a kde budu podepisovat novou. Jsem rád, že na mě kvůli tomu v Antalyi netlačí. Jsem v klubu spokojený, ale přece jen jsem tady už pět let.“

Chtějí vás udržet?

„Klub má zájem, bavíme se o tom. Ale není to pod velkým tlakem. Teď neumím říct, co bude. Kdyby přišla ještě zajímavější nabídka, možná bych zkusil novou výzvu. Super by byl třeba nějaký klub z Istanbulu. (úsměv) Agent rozhodil sítě, uvidíme. Určitě chci zůstat v cizině.“

