Zázrak! Hvězdička Ajaxu po kómatu sleduje i fotbal. Radila De Jongovi | iSport.cz

Svět prochází v posledních týdnech temným obdobím zahaleným do hávu koronavirové pandemie. I proto je třeba cenit si pozitivních zpráv, jakou je ta, kterou v rozhovoru v nizozemské talk show De Wereld Draait Door přinesl Abderrahim Nouri. Jde o bratra talentovaného fotbalisty Adbelhaka Nouriho, jenž dělá výrazné pokroky po probrání se z kómatu.

Abdelhakova hvězda před pár lety začínala stoupat v Ajaxu Amsterdam. Pak ale jeho kariéru zasáhla nešťastná událost. V přípravném utkání v červenci 2017 proti Werderu Brémy ho postihla zástava spojená se srdeční arytmií.

Byl převezen vrtulníkem do nemocnice a jeho stav byl vyhlášen za stabilní. O pět dní později ale Ajax přišel se zprávou, že utrpěl závažné a trvalé poškození mozku. „Byla to smutná sezona ovlivněná tragedií. Pořád o tom nedokážu mluvit,“ hledal těžko slova záložník Ajaxu Václav Černý ještě několik měsíců poté.

Dvaadvacetiletý Abdelhak, který byl dlouhé měsíce v kómatu, z něhož se probral v létě 2018, se nyní zotavuje v speciálně pro něj postaveném domě. „Musím říct, že mu to jde mnohem lépe, než v nemocnici. Je si vědom toho, kde je. Je zpátky ve známém prostředí se svou rodinou. Už není v kómatu, je prostě vzhůru,“ přišel s pozitivní informací Abderrahim.

„Jí, kýchá, spí, dokonce nám dává signály obočím. Když má dobrý den, existuje mezi námi dokonce určitá komunikace, například potvrzení věcí pomocí obočí nebo úsměvu. Nadále je ale upoutaný na postel nebo invalidní vozík a na nás velmi závislý,“ doplnil po dvou letech a devíti měsících od chvíle, která jeho rodině změnila život.

Právě rodina je mladé hvězdičce Ajaxu tou hlavní oporou. „Zapojujeme ho do našich rozhovorů a sledujeme s ním v obývacím pokoji fotbal. Když se dívá, všimnete si, že se mu to moc líbí. Často projevuje emoce. Dělá nám dobře, když se pousměje,“ řekl Abderrahim.

Informace, které poskytl, jsou doslova neuvěřitelné. Samotná rodina i lékaři totiž pár týdnů po kolapsu prohlašovali, že Abdelhak nemá téměř žádnou šanci na zotavení a že je v trvalém vegetativním stavu. „Nemůže chodit, nemůže mluvit, nepoznává nás, nic necítí, nic neslyší. Podle doktora už tyto věci nikdy nedokáže,“ říkal tehdy bratr fotbalisty Ajaxu.

Ještě pozoruhodnější skutečností je to, že měl Abdelhak sehrát roli u letního přestupu bývalé hvězdy Ajaxu Frenkieho de Jonga do Barcelony. „Když jsem s ním mluvil, přišla jeho matka a zeptala se: ‚Appie, kam má Frankie jít? Do Barcelony?‘Jakmile to dořekla, zvedl obočí. Byl to velmi zvláštní moment,“ vzpomíná nynější záložník katalánského velkoklubu na setkání z léta minulého roku.