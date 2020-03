Vrba o „neregulérní“ soutěži i dění v Bulharsku. Co říká na snižování platů? | iSport.cz

Jeho tým vede bulharskou ligu, ani tam ale nevědí, jak to se zbytkem rozehrané sezony v době koronavirové pandemie bude. Český kouč Ludogorce Razgrad Pavel Vrba doufá, že se svým týmem bude moct brzy opět na hřiště a soutěž se dohraje. Nicméně soudit, co se skutečně bude dít, si netroufá. „Raději to nechávám na odbornících,“ uvedl v rozhovoru pro Právo . Jak v klubu aktuální dění řeší a jaká opatření v Bulharsku panují?

Mířili za devátým ligovým titulem v řadě. Čáru přes plán však udělala fotbalistům Ludogorce Razgrad, stejně jako valné většině klubů, koronavirová pandemie. Ta se nevyhnula ani Bulharsku, Parva liga proto stojí.

„Soutěže v Evropě se zastavily, jsme tedy ve shodné situaci jako kluby v Česku. Hráči trénují individuálně, dostali plány na několik dnů. Čekáme na rozhodnutí místních institucí, co nám povolí nebo nepovolí. Tento týden se ještě ke společnému tréninku vrátit nemůžeme. Uvidíme,“ řekl v rozhovoru pro Právo český kouč lídra bulharské ligy Pavel Vrba.

Bývalý trenér Plzně či české reprezentace věří, že se brzy situace zlepší. „Jsem optimista, neboť mi hřiště a kontakt s hráči strašně chybí. Na rozdíl od jiných ale nedokážu posoudit, co se bude dít. Raději toto nechávám na odbornících. Po třech dnech společného tréninku ale hrát soutěž nelze, jak si možná někteří myslí. Museli bychom minimálně ještě čtrnáct dnů trénovat pohromadě,“ je přesvědčený Vrba.

Jeho tým se v zápase představil naposledy 8. března při výhře 5:1 nad Dunav Ruse, čímž udělal další krok v cestě za prvenstvím. Nyní, dvě kola před koncem základní části, ale nikdo neví, jak to se zbytkem sezony bude. „V nadstavbě by nás čekalo ještě deset zápasů. Plus některá mužstva hrají Bulharský pohár. Nevím sám, jak časově by se to dalo zvládnout. Já jen pevně věřím, že se soutěž dohraje. Vzhledem k mimořádné situaci se možná budou měnit pravidla ligy, daná na jejím začátku. Někteří budou asi tvrdit, že liga je neregulérní, ale jiná možnost zřejmě nebude,“ tuší Vrba, který ví, že mimořádná události přináší mimořádná opatření.

Ta se týkají i snižování platů. „Nechci vůbec soudit. Je to obecně na vedeních klubů,“ konstatoval 56letý rodák z Přerova. „Situace je samozřejmě těžká. Je asi rozdíl, když sníží platy Bayern nebo některý z malých klubů. V Česku, kromě čtyř klubů, zase hráči nemají platy takové, že by se mohlo říct: Ustřihneme vám čtyřicet procent. Všichni by nejraději hráli, protože ve většině mužstev je finanční ohodnocení postavené na prémiích. Pokud vyhráváte, můžete si například vydělat dalších dvě stě procent ze základního platu, který nemusí být až tak vysoký,“ dodal Vrba s tím, že cesta mírného snížení platů je lepší, než aby se klub dostal do neřešitelné situace.

Podobně jako v České republice, tak i v Bulharsku panují opatření proti koronaviru. „Otevřené jsou jen potraviny, drogérie a lékárny. Omezení ale není tak drastické. Může se tu chodit bez roušek. Nikdo nehlídá, zda jdete domů nebo si vyjedete s rodinou,“ objasnil Vrba. Při procházce na místa, kde nikdo není, roušku nenasazuje, v obchodech ale ano. „Nechci nic zbytečně pokoušet,“ zdůraznil s tím, že krom vycházek raději tráví většinu času na bytě.

V Razgradu je český kouč momentálně bez rodiny. Kolem sebe má jen své asistenty. „Kluci chodí běhat, dávají se do kupy kondičně. Já mám bolavá kolena, tak chodím na procházky a fandím jim v chůzi. Víceméně jsme spolu ale od rána do večera,“ uvedl Vrba.