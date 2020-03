Vrba o izolaci kvůli koronaviru: Už se těšíme na fotbal! Kam se uklidili? | iSport.cz

Výprava fotbalistů Ludogorzce Razgrad, kde trénuje český kouč Pavel Vrba, cestovala do Milána na odvetu Evropské ligy proti Interu v rouškách kvůli obavě z nákazy koronavirem • ludogorets.com

Se svým týmem prožil náročné období. Pavla Vrbu se v Bulharsku dotkly nepříjemné následky koronaviru, který dělá problémy takřka celé Evropě. Po prohrané odvetě vyřazovací fáze Evropské ligy na hřišti milánského Interu (1:2) strávila výprava Ludogorce po návratu do Bulharska týden v preventivní karanténě, o víkendu muselo být odloženo ligové utkání proti Ardě. Čtvrtfinále domácího poháru na stadionu Levski Sofia už ale tým odehrát může. „Všichni se nemůžeme dočkat, až se začne hrát,“ řekl český trenér pro klubové stránky.

Zápas na milánském San Siru je za normálních okolností ohromný svátek. Jenže Ludogorec letěl do Milána na odvetu vyřazovací fáze Evropské ligy zrovna ve chvíli, kdy se v Itálii začal šířit nebezpečný koronavirus.

Utkání se kvůli obavám z nákazy odehrálo před prázdnými tribunami, na stadion vyjma kameramanů a fotografů nesměl vůbec nikdo. Ludogorec prohrál 1:2 a vzhledem k domácí prohře 0:2 se s Evropskou ligou rozloučil.

To ale nebyla jediná potíž. Celá výprava po příletu do Sofie podstoupila testy na koronavirus, všichni museli do preventivní izolace. Mužstvo dostalo k dispozici zázemí v národním tréninkovém centru Boyana, o víkendu ligový zápas proti Ardě hrát nesmělo.

„Po příletu z Milána jsme šli kvůli koronaviru do dobrovolné izolace. Měli jsme poměrně dlouhý tréninkový kemp, ale všechno už je snad v pořádku. Každý z týmu absolvoval dva testy, oba byly negativní. To je pro všechny skvělá zpráva, teď se zase můžeme soustředit pouze na fotbal,“ pravil český kouč.

Mužstvo zvládlo neplánovaný tréninkový cyklus, po druhém negativním testu už se mužstvo může naplno vrhnout do zápasového kolotoče. První na řadě je čtvrteční čtvrtfinále domácího poháru proti Levski Sofia.

„Všichni hráči jsou k dispozici, nemáme žádná zranění. Máme před sebou náročný cyklus zápasů včetně dohrávky odloženého kola s Ardou. Pro mě je důležité, že všichni hráči chtějí hrát. Nemůžou se dočkat zápasu s Levski a těch následujících,“ dodal Vrba.

Ludogorec je jasným favoritem, Levski vstoupilo do sezony mizerně. Vrbova parta chce samozřejmě obhájit i titul v lize, kde vede o sedm bodů, přičemž má ještě utkání k dobru.

„Vedení Ludogorce chce speciálně poděkovat bulharské vládě, vojenské lékařské akademii a krizovému štábu za pomoc při boji s koronavirem. Pomohli nám chránit zdraví hráčů, trenérů i zaměstnanců klubu,“ napsal bulharský šampion ve svém prohlášení.