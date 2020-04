Unikátní způsob, jak doručit ocenění. Otevři okno, řekli mi. Co se dělo pak? | iSport.cz

Fotbal je v době koronavirové pandemie v Rusku, stejně jako prakticky na celém světě, v pozadí. Nehraje se, soutěž stojí. Zenit Petrohrad to ale neodradilo od toho, aby předal útočníku Malcomovi ocenění pro nejlepšího hráče týmu za měsíc březen. Způsob, jakým byla Brazilci předána pamětní trofej, byl vskutku nevídaný, ale zároveň chytrý a vynalézavý.

Ruská nejvyšší fotbalová soutěž se nehraje. I ji zasáhla temná doba, kdy nejen sportovním světem otřásá pandemie COVID-19. Poslední, kdo si kopl do míče v utkání, byly v Rusku 16. března týmy Tambova a Samary (3:0).

Přestože se fotbalisté již téměř měsíc musejí obejít bez zápasového vytížení a valnou část tohoto období se připravují pouze individuálně v domácím prostředí, Zenit Petrohrad neopomněl vyhlásit a ocenit svého nejlepšího hráče za březen.

Zenit v něm stihl dva duely. V prvním hrál s Ufou bez branek, ve druhém, doposud posledním, přejel Ural vysoko 7:1. Přestože třikrát skóroval íránský Sardar Azmoun, který přidal i jednu asistenci, a dvě trefy zaznamenal Artjom Dzjuba, nejlepším fotbalistou petrohradského klubu zvolili hlasující fanoušci jiného forvarda. Ocenění získal Brazilec Malcom, jenž vstřelil Uralu jeden gól a zaznamenal i asistenci, dobrý výkon ale podal i proti Ufě.

Podobně jako v České republice, také v Rusku panuje nouzový stav. Petrohrad ale vymyslel, jak svému brazilskému střelci i přes nemožnost přímého kontaktu předat.

Zenit využil dosti netradiční, avšak stoprocentně funkční metodu. „Právě jsem obdržel zprávu, ať otevřu okno,“ uvedl ve videu zveřejněném na Instagramu Malcom.

Bývalý hráč Barcelony tak učinil a nestačil se divit. Rázem do jeho bytu vlétl dron nesoucí trofej. Překvapilo to i jeho kočku, která bleskově vzala nohy na ramena. „To je síla. Chci poděkovat všem fanouškům Zenitu. Děkuji, že jste pro mě hlasovali. Jsem velmi šťastný,“ uvedl Malcom. „Zůstaňte doma, je to důležité,“ dodal prosbu v reakci na aktuální neblahou situaci.