Bye bye, Milán? Naštvaný Zlatan po třech měsících v AC nejspíš skončí | iSport.cz

Zlatan Ibrahimovič se vydal do boje proti koronaviru • Reuters

Ve městě mají v těcho dnech kvůli pandemii koronaviru úplně jiné starosti, fanoušci milánského AC ale dostávají další nepříjemnou ránu. Zdá se, že Zlatan Ibrahimovic, jeden z nejlepších útočníků historie, už v klubu pro nadcházející ročník nezůstane.

Osmatřicetiletý Švéd, který v dresu AC působil už v letech 2010 a 2012, se k "Rossoneri" vrátil po konci angažmá v Los Angeles Galaxy. Ibrahimovic podepsal smlouvu do konce ročníku s opcí na další sezonu. Za jeho návratem na San Siro stál šéf fotbalových operací Zvonimir Boban, kterého ale vedení klubu počátkem března propustilo.

Boban zkritizoval výkonného ředitele Ivana Gazidise, protože se měl dohodnout s Němcem Ralfem Rangnickem na tom, že od následujícího ročníku převezme mužstvo jako trenér i sportovní manažer a nahradí současného kouče Stefana Pioliho. Rangnickův agent ale popřel, že by se jeho klient s AC na angažmá dohodl.

Koronavirus a sport ONLINE: vše o odložených zápasech, zrušených sezonách a nakažených sportovcích ZDE >>>

Zlatan je během současné karantény doma ve Švédsku a čeká, až nepříjemná krize a zákaz sportovních akcí pomine. V milánském klubu by mohl automaticky pokračovat ve chvíli, pokud by se AC probojovalo do Ligy mistrů. Na momentálně čtvrté Bergamo ale ztrácí ze sedmé pozice dvanáct bodů.

Ibrahimovic od návratu do Milána dal v deseti soutěžních zápasech čtyři góly. Po přerušení italské ligy kvůli šíření nového typu koronaviru se vrátil do rodného Malmö. Na pomoc nemocnicím na severu Itálie bojujícím s pandemií založil online sbírku, jejímž cílem je vybrat milion eur (přes 27 milionů korun). Sám Ibrahovic do ní přispěl 100 tisíci eury. Aktuálně se vybralo přes 300 tisíc eur.

Itálie eviduje nejvíce případů nákazy a úmrtí v Evropě. Onemocněním COVID-19 se v zemi nakazilo téměř 106 tisíc lidí, z nichž skoro 12,5 tisíce zemřelo.

Nemoc i válka. Kdy se už v historii zastavil fotbal a hokej?

iSport podcast: Dohraje se česká liga? Kdy můžeme čekat další zápasy?