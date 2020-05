Zlámal k sestupu od stolu: Je to nefér! Klub má ještě poslední možnost | iSport.cz

Znovu získal pozici týmové jedničky a sledoval, jak se po Evropě pomalu ale jistě rozbíhají ligové soutěže. Jenže ve Skotsku je atmosféra odlišná a podle výsledků pondělního jednání je mistrem Celtic a Hearts sestupují. „Ještě to není definitivní. Ve hře je i reorganizace ligy, po které by se v tomhle ročníku nesestupovalo,“ říká Zdeněk Zlámal v rozhovoru Sport.

Rozhodla dohoda klubů, kde majitelka Hearts byla asi v opozici. Vaše situace byla nejhorší.

„Samozřejmě. Jsme poslední, ale zbývalo osm kol do konce, to je 24 bodů a je prostě nefér, že nás odsoudili k sestupu. Můžeme si říkat, co chceme, ale liga zkrátka není dokončená. Zarazilo mě, že nebyl tlak na dohrání soutěže. V Německu už se začalo, v Česku se bude hrát další týden, ale ve Skotsku je vše jinak! Nerozumím tomu. Hráči by se dali otestovat a osm kol není moc. Pak by to bylo opravdu spravedlivé.“

Dají se tušit nějaké protesty?

„Věřím, že to ještě není definitivní. Kluby se bavily o reorganizaci ligy, chtěly ji zvednout na 14 klubů, že by byl Celtic mistrem, z druhé ligy by se postoupilo a nikdo by nepadal, to by bylo asi nejšťastnější rozhodnutí a naše vedení takový návrh znovu podalo. Vlk by se nažral a koza zůstala celá.“

Jak jste se o rozhodnutí dozvěděl? Přeci jen nebylo jasno na hřišti.

„Věděl jsem, že v pondělí je zasedání a padne rozhodnutí, ale šly také zprávy, které říkaly, že to nedopadne dobře. Před čtrnácti dny měla majitelka našeho klubu mítink ohledně reorganizace ligy, který ztroskotal. Od té doby vše nahrávalo tomu, že spadneme, ale já pořád věřím, že se situace ještě změní.“

Navíc zrovna ve chvíli, kdy jste se dostal zpátky na post jedničky a nevedlo se vám úplně špatně…

„Přesně tak! Dostali jsme se do semifinále poháru, já jsem začal chytat, tým se chytil. Pak najednou přišel koronavirus a tohle rozhodnutí. Co k tomu říct? Nejsem kompetentní rozhodovat, ale za sebe můžu říct, že je to prostě nefér.“

Vy jste se po přerušení skotské ligy vrátil do Čech, ale smlouvu máte ještě na rok. Jaký máte další plán?

„Vidím to tak, že budu pokračovat v Hearts. Je to pro mě všechno nová informace, ale předpokládám, že zůstanu.“

Hearts mají celkem velkou a občas i divokou fanouškovskou základnu. Jak mohou vaši příznivci nastalou situaci brát?

„Pro ligu se nejedná o šťastné rozhodnutí, co se týče sledovanosti a prestiže. Hráváme derby s Hibernian, to je zajímavé pro televize a celé Skotsko. Chodí na nás minimálně 18 tisíc lidí, což v ostatních klubech není. Kdybych srovnával, je to jako by sestoupila Plzeň, třetí nejsilnější klub. Můj osobní názor je, že by byla nejlepší reorganizace ligy a rozšíření na čtrnáct týmů. Tečka.“

Postoupili jste do semifinále poháru, o kterém zatím není rozhodnuto. Tušíte, co bude dál?

„Ještě jsem si zprávu pořádně nepročetl, ale myslím, pohár budou chtít dohrávat v nové sezoně. Je možné, že jako druholigový tým postoupíme do Evropy. Ale jak se všechno semlelo, myslím, že by to bylo hodně zvláštní.“

Jak sledujete situaci s českou ligou? Na Sigmu se na stadion asi nedostanete?

„Kdybych se vlezl do těch sto povolených lidí, tak se třeba půjdu podívat, ale určitě budu zápasy sledovat v televizi. Ale o to víc mě mrzí, že v Česku kluby jednoznačně hlasovaly o dohrání a ve Skotsku je situace takhle složitá.“