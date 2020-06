Škoda zlomil nohu brankáři, teď poslal omluvu: Vyměnil bych výhru! | iSport.cz

Běžela 15. minuta utkání, rizesporský Milan Škoda si naběhl před branku na pas od spoluhráče, ale jeho střelu vyrazil gólman Muslera. Pro jedničku Galatasaraye měl však fatální následky následný střet. Uruguayec po něm musel být odnesen ze hřiště na nosítkách a následné vyšetření odhalilo zlomeninu nohy.

Škoda duel dohrál, navíc před pauzou dorazil míč do branky poté, co náhradní gólman Okan Kocuk vyrazil jeho penaltu. Nasměroval tím Rizespor k zisku důležitých tří bodů.

Českého útočníka následky střetu zasáhly a přispěchal s velkou omluvou. „Je mi opravdu moc líto, co se stalo. Upřímně doufám, že budeš brzy zase zpátky zdravý na hřišti. Vítězství pro nás bylo důležité, ale vyměnil bych ho za to, abys byl zdravý,“ napsal Škoda na svůj Twitter.

I'm feel sorry about what happened, I'm really sorry. I sincerely hope that you will recover as soon as possible and you will be back healthy on the pitch . Winning was important to us, but I would trade it for your health. @1_Muslera_25 pic.twitter.com/rLvHKSjal4