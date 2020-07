Trmal se Guimaraesi upsal na pět let: Číšníci se se mnou chtějí fotit! | iSport.cz

Nadšeně vydechl: Je to tady, úplná pecka. Brankář Matouš Trmal (21) podepsal pětiletý kontrakt s Vitórií SC Guimaraes a před sobotním návratem domů se kochá prostředím kolem svého nového klubu. „Byl jsem na snídani a přišli za mnou číšníci, jestli by se nemohli se mnou vyfotit. Fotbal je tu náboženství,“ ohromilo ho v Portugalsku, kam přestupuje za zhruba 1,2 milionu eur ze Slovácka. Pro iSport.cz popsal rodák z Tasovic u Znojma své první dojmy z velkého transferu.

Jak se cítíte jako posila Guimarase?

„Je to pro mě velká výzva, strašně se těším. Je to šance se ukázat. Byl o mě zájem i z jiných klubů, ale když přišel s konkrétní nabídkou Guimaraes, shodli jsme se, že je to výborné řešení pro všechny strany. Zaujalo mě to a Slovácko mi dalo šanci, ať to zkusím. Chci mu za vše poděkovat. Nepřestupuje se odtud každý den do zahraničí.“

Líbí se vám ve městě?

„Všechno je perfektní. Úplně něco jiného než v Česku. Lidé už mě poznávají, fotbal je tu náboženství. To je vidět na každém kroku. Všude běží televize s fotbalem. Je to menší historické město, všude je to kousek. Všichni v klubu mluví anglicky. Máme krásný stadion pro třiceti tisíc lidí. Zatím fakt samé skvělé zážitky. Myslím, že jdu do správného prostředí. Není to malý, ale ani úplně velký klub.“

Proč jste podepsal na pět let? Není to dlouhá doba?

„V klubu mi vysvětlili, proč si to tak přejí a mně to dávalo smysl. Jsou tu dva brazilští brankáři, jeden je teď zraněný. Plus podepsali jednoho místního mladíka, se kterým počítají do budoucna. Samozřejmě mi nikdo nezaručí, že přijdu a hned budu chytat. Ale doufám, že to vyjde. Portugalská liga je techničtější, česká víc o soubojích. Ale velký rozdíl nečekám.“

Kdy se zapojíte do přípravy?

„Zítra letím domů, abych si mohl vše zařídit. Vrátím se sem s přítelkyní za čtrnáct dní. Portugalská liga skončila teprve minulý týden, hráči Guimaraese mají v nohách snad padesát zápasů včetně Evropské ligy. Viděl jsem jejich utkání s Arsenalem, ve kterém hráli výborně. Mužstvo převzal trenér Mendes, který měl jako hráč skvělou kariéru. Jsem na to všechno zvědavý.“

Slovácko za vás nemá adekvátní náhradu. Co vy na to?

„To je fotbalový život. Tahle šance se nemusí opakovat. Bylo mi řečeno, že klub můj přestup schvaluje. Byla to dobrá nabídka. Něco jsem snad pro klub udělal, i když zas ne tolik. Chápu, že trenér není šťastný, když mu nějaký hráč odejde. Ale Vítek Nemrava zachytal skvěle na Bohemce. Věřím, že dostane šanci. Dá se na něm stavět.“