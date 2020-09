Ani Sparta, zřejmě ani Slavia. Hrošovského chtějí Glasgow Rangers

Patrik Hrošovský jako hráč Genku po příletu do Salcburku • Profimedia.cz

Dlouho snil o tom, že se z Viktorie přesune do světa velkého fotbalu. Před rokem se to Patriku Hrošovskému vyplnilo, když zamířil do belgického Genku. Po solidní úvodní sezoně ale přišlo vystřízlivění, v aktuálním ročníku nenaskočil ani na minutu. Nedávno se mluvilo o jeho možném přesunu do Sparty či Slavie, ani jedna z těchto variant ale není na stole. Objevila se však jiná, neméně zajímavá. O slovenského reprezentanta má totiž podle informací webu iSport.cz zájem slavný skotský klub Glasgow Rangers.

Fotbal představuje vrtkavé zaměstnání, ve vteřině se může situace úplně zatočit. Své o tom čerstvě ví i záložník Patrik Hrošovský. Po loňském přestupu z Plzně do Genku se okamžitě začlenil do základní sestavy ambiciózního mužstva, v minulé sezoně zvládl celkem 27 utkání. Pro začátek solidní porce.

V nedávno odpáleném ročníku ovšem žádný další start zatím nepřidal. Na kontě nemá jedinou minutu. Ocitl se mimo plány trenéra Feliceho Mazzy. A logicky proto společně s agenty začal svou situaci řešit. V průběhu srpna proběhla médii zpráva, že by mohl zamířit do Sparty. Podle informací iSport.cz tahle varianta ale nikdy nebyla reálně na stole, pro letenský klub to vůbec nebylo téma.

Podobné je to i v případě Slavie, o které se v souvislosti s všestranným středopolařem rovněž hovoří. Vedení dvojnásobného úřadujícího mistra na rozdíl od Sparty tuhle možnost sice rovnou ze stolu neshodilo, byla pro něj důvodem k zamyšlení. I s ohledem na cenovku, která má šplhat až ke čtyřem milionům eur (asi 106 milionů korun), je ovšem přesun Hrošovského do červenobílých barev vysoce nepravděpodobný.

To ovšem nemusí nutně znamenat, že by osmadvacetiletý fotbalista ještě v průběhu tohoto přestupového okna neměnil adresu. O Hrošovského služby se totiž přihlásil skotský gigant Glasgow Rangers, který vede někdejší geniální záložník Steven Gerrard. „Rangers mají o Patrika velký zájem,“ potvrdil zdroj z hráčova okolí.

I tady jsou ovšem překážkou finance. A taky struktura případné spolupráce. Rangers totiž preferují roční hostování s následnou opcí, Genk by si naopak představoval tvrdý přestup. Přičemž nadále trvá na zmíněných čtyřech milionech eur, což je pro Skoty příliš. Není ale vyloučeno, že se situace v příštích dnech nezmění, a bariéra bude prolomena.

Ve hře je i varianta, že by slovenský reprezentant zůstal v Genku. Přední belgický klub totiž vstoupil do sezony bídně, po čtyřech kolech má na kontě pouze pět bodů a krčí se až na desátém místě ligové tabulky. Pozice trenéra tak není úplně pevná, případná změna by mohla výrazně zacloumat i s Hrošovského rolí.

Samotný hráč se netají tím, že by rád pokračoval v zahraničí. Domů, tedy na Slovensko či do Čech, se zatím vracet nechce. Jeho budoucnost každopádně zůstává silně zahalena nejistotou.