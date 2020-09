Vrbu propustili z nemocnice: Cítím se skvěle, obnovujeme trénink

Může si oddychnout, z akutního zdravotního problému je venku. Trenér fotbalistů Ludogorce Razgrad Pavel Vrba byl v pondělí propuštěn z nemocnice ve městě Ruse, kde od minulé středy ležel kvůli žilní trombóze v noze. Bývalý kouč české reprezentace se cítí skvěle a vrací se do tréninku s mužstvem, kterému patří v bulharské lize aktuálně druhé místo. Může se naplno vrhnout do fotbalového dění, kde ho s bulharským šampionem čekají jedny z klíčových zápasů.

Vrbu minulý týden postihla nevolnost a akutní trombóza cestou do tréninkového centra Ludogorce. Cítil tuhnutí nohy, končetina mu začala rudnout a navíc se potil. Klubový lékař ho ihned odvezl do nemocnice a následně byl převezen do města Ruse poblíž hranic s Rumunskem.

„Chtěl bych poděkovat lékařům a personálu nemocnice za profesionální péči a vřelý přístup. Cítím se skvěle. Obnovujeme trénink a přípravu na důležité zápasy, které nás čekají,“ uvedl Vrba pro klubový web.

V sobotu bulharský šampion a suverén posledních sezon nastoupí ve šlágru 7. kola proti vedoucímu týmu Beroe Stara Zagora, na který ztrácí v tabulce bod. Příští týden pak Vrbu s Ludogorcem čeká závěrečné 4. předkolo Evropské ligy na půdě běloruského Brestu.

Vrba přišel do Razgradu v zimě poté, co skončil v Plzni. Šestapadesátiletý český kouč získal s Viktorií během dvou angažmá tři tituly v české lize a třikrát si s ní zahrál skupinu Ligy mistrů. S Ludogorcem na jaře dotáhl dobře rozehranou sezonu k triumfu v bulharské lize.