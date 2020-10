Vrba získal bulharskou hvězdu! Talent velebil rivala, teď čelí nenávisti

Bulharský Ludogorec před uzávěrkou přestupů posiloval, na základní skupinu Evropské ligy chce být maximálně nachystaný. Trenér Pavel Vrba ve svém kádru přivítá opravdu zajímavé jméno! Z Cagliari se vrací na roční hostování s opcí útočník Kiril Despodov, bulharský fotbalista roku 2018. 23letý forvard byl považovaný za jeden z největších talentů ve své zemi, jeho návrat do Ludogorce vyvolává v Bulharsku pozdvižení - Despodov do zahraničí odešel z CSKA Sofia, velkého rivala celku, který vede český kouč. Fanoušci klubu z hlavního města jsou teď na svou někdejší modlu naštvaní.

Despodov strávil v CSKA Sofia dvě a půl sezony, v lednu 2019 odsud odcházel do Cagliari. Nyní se tedy vrací do vlasti, nicméně do dresu úhlavního rivala. Ludogorec za roční hostování s opcí má zaplatit 500 tisíc eur (13,5 milionu korun), další sumu doplatí v létě v případě stvrzení trvalého přestupu. Důležitou roli hrály i osobní podmínky, Ludogorec měl hráči nabídnout lepší plat, než který pobíral v dresu italského celku.

„Je to zvláštní obchod. Je mu teprve 23, vždycky tvrdil, jakým je fanouškem CSKA Sofia. Hodně příznivců je na něj teď naštvaných, možná mu to dají najevo hned při následujícím reprezentačním zápasu proti Maďarsku. Dokonce mezi nimi koluje i jeho telefonní číslo, aby mu mohli 'pogratulovat' k přestupu,“ napsal na twitter uznávaný bulharský novinář Metodi Shumanov, který spolupracuje mimo jiné s britským Guardianem nebo odborným časopisem Four Four Two.

Despodov dlouho kráčel ve stopách Christa Stoičkova. Bulharská legenda mu dokonce otevřela dveře do dospělého fotbalu - v roce 2012 mu jako trenér Litexu Loveč umožnil ligový debut, bulharský talent si nejvyšší dospělou soutěž zahrál poprvé už v 15 letech a šesti měsících.

Kariéra šikovného útočníka šla strmě nahoru, v roce 2016 se přesunul do CSKA, kde svého času řádil také Stoičkov, později jeden z nejlepších fotbalistů v historii Bulharska. Na konci ledna 2019, už jako čerstvě vyhlášený bulharský fotbalista roku 2018, kývl na nabídku italského Cagliari.

Stal se teprve sedmým bulharským fotbalistou, který podepsal kontrakt s italským prvoligovým klubem. Cena hráče se podle informací médií pohybovala mezi třemi až čtyřmi miliony eur (80 - 100 milionů korun). Tím se Despodov stal nejdražším hráčem, který kdy přestupoval z bulharské ligy. Překonal i cenu svého idolu, když Stoičkov přestupoval v roce 1990 do Barcelony.

Jenže v Itálii se bulharský šutér neprosadil, situaci mu komplikovaly i zdravotní problémy. Sezonu 2019/20 strávil na hostování v rakouském Sturmu Graz, kde v 21 zápasech zaznamenal slušných devět branek a osm asistencí.

Po letním návratu do Cagliari ale nastoupil pouze na jedenáct minut proti Laziu, jinak se do sestavy nevešel. Toho využil úřadující bulharský šampion a přesvědčil hráče, aby kývl na návrat do rodné země.

Pro Pavla Vrbu půjde o velké posílení ofenzivy, v Despodovi získá uznávanou útočnou hvězdu v mladém věku. Bulharský šampion ve středu představí ještě jednu posilu, osmadvacetiletého obránce z Anderlechtu Josue Sa. Minulou sezonu strávil ve druhé španělské lize v Huesce, v belgickém klubu ale nyní nedostával prostor.