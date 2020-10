Ajax jako v Mickey Mouse lize! Noční můra, nemám slov, hlesl obránce

Když má obr chuť a den a slabšího soka zlomí, může to dopadnout jako v sobotu v nizozemském městu Venlo. Ajax byl proti domácímu souboru tak dominantní, hladový a krutý, že rozdíl ve skóre vypadal, jako když se potkají týmy z první ligy a krajského přeboru. Ajax zvítězil 13:0 a zapsal největší výhru v dějinách Eredivisie. „Musíte to brát jako velcí chlapi bez ohledu na to, jak moc to bolí,“ kousal porážku trenér Venla Hans de Koning.

Vítězství Ajaxu proti Venlu se čekalo, nikdo by se moc nedivil, kdyby favorit z Amsterdamu převálcoval soupeře třeba o pět gólů. Jenže sobotní zápas se proměnil v úplnou popravu, která přitáhla pozornost celého světa. „Udělali z nich hospodský tým,“ glosoval britský list Daily Mail rekordní výsledek v historii nizozemské ligy. Ajax zpráskal Venlo 13:0.

Eredivisie platí za ofenzivní soutěž, kde se útočí a její účastníci hrají bez zábran. Gólové orgie nejsou výjimkami. Jenže… „Je to jistě ten případ, kdy si ve světě budou myslet: Co je to za soutěž? Bude se mluvit o tom, že je to Mickey Mouse liga. Není to pozitivní signál do ciziny,“ podotkl v pozápasové debatě na stanici FOX Sports bývalý skvělý nizozemský reprezentant Ronald de Boer.

😅 A Sunday morning treat for you.



⚽️ ALL 13, yes you read that right, goals from @AFCAjax's demolition against @VVVVenlo.



✅ A new record score in @Eredivisie! pic.twitter.com/0pJ2dA5Vor — SPORF (@Sporf) October 25, 2020

Ajax absolvoval duel ve Venlu mezi zápasy Ligy mistrů. Ve středu hostil Liverpool (prohrál 0:1), v úterý se představí v Bergamu proti Atalantě. Nizozemský šampion sestavu prostřídal, o to větší touha z jeho hráčů sálala. Devatenáctiletý útočník Lassina Traoré nasázel nebohému soupeři pět gólů a na tři nahrál. „Takový výkon je dobrý pro jeho sebevědomí. Je silný, umí podržet míč. Přesto si myslím, že proti Atalantě hrát nebude,“ mínil De Boer. „Často byl na tom správném místě, viděl jsem na něm velkou zarputilost,“ přidal spokojený trenér vítězů Erik Ten Hag.

Celek z hlavního města vedl po poločase o čtyři góly, na začátku druhé půle byl vyloučen domácí Christiaan Kum a následovalo dalších devět branek. Nakonec tedy 13:0. Historicky nejvyšší výhru dosud držel také Ajax, který v sezoně 1971/1972 povalil Arnhem 12:1, ale to už po sobotě neplatí. „Viděli jste, jak byl tým odhodlaný. Po každém gólu zůstával hladový a chtěl ve své práci pokračovat,“ pochvaloval si obránce Ajaxu Daley Blind.

Hra favorita prý ani nebyla žádná velká věda. „Ve skutečnosti jsme hráli strašně jednoduše. Čekali jsme, až se někdo uvolní. Nepouštěli jsme se do žádných bláznivých věcí,“ usmál se záložník Davy Klaassen. „Týmu skládám kompliment, byl opravdu hladový. S takovým přístupem musíte do zápasu jít,“ chválil svou družinu Ten Hag, jenž se zastal i nebohého soupeře. „Venlo v minulých zápasech ukázalo, že je schopné uhrát dobré výsledky,“ odkázal stratég Ajaxu na pokořeného protivníka, který v předchozích pěti zápasech uhrál pět bodů.

Pro poražené to ale bylo jen slabé konejšení. „Hrozný den, je to šok. Dá se říct, že tohle je noční můra. Opravdu nemám slov. Tohle jsem nikdy nezažil,“ soukal ze sebe protřelý obránce Arjan Swinkels, který v šestatřiceti letech zažil už mnohé. „Mluvit je skoro zbytečné. Musíte to brát jako velcí chlapi bez ohledu na to, jak moc to bolí. Ale nikoho rozhodně nezatratím. Musíme dát hlavy nahoru,“ poznamenal kouč Venla Hans de Koning.

Dramaticky narůstající skóre dodávalo chuť všem hráčům Ajaxu. Při vedení 9:0 kopal penaltu, dokonce na ni chtěl jít brankář André Onana, ale střelec Klaas-Jan Huntelaar, jenž byl na hřišti sotva čtyři minuty, ho k ní nepustil. Veterán pak vysvětloval, jak je pro útočníka důležité dát branku. „Kdybych měl jeden nebo dva góly, je to něco jiného,“ prohodil Huntelaar. „Zejména druhý poločas se nám povedl. Naskytla se nám možnost vstřelit co nejvíc gólů a my za tím dobře šli. Nakonec je z toho nový rekord,“ dodal sedmatřicetiletý kanonýr.