Lotyšský mistr Hora: Angažmá mi splnilo sny! Proč mu volal Trpišovský?

Dvě kola před koncem lotyšské ligy bylo jasno: mistrem se stává FC Riga a s ním i český ofenzivní univerzál Jakub Hora, jenž k titulu přispěl osobní bilancí 3+10. První zahraniční angažmá, na které 29letý křídelník vyrazil coby host z Teplic, dopadlo skvěle. Otázkou je, co bude s Horou dál. Lotyši o něj zájem mají, stejně jako kluby z bohatého Východu či teplého jihu Evropy. „Chtěl bych pokračovat v zahraničí,“ přiznává mostecký rodák, který má však až do června 2022 smlouvu v Teplicích. I ty jsou variantou. V rozhovoru pro iSport Premium mluví Hora i o tom, že se jeho klub může chytit v neděli proti Spartě, proč mu volával Jindřich Trpišovský či jak se v Rize vede exbaníkovci.

Jak se cítí lotyšský mistr Jakub Hora?

„Skvěle. Od začátku to byl cíl, se kterým jsem do klubu přicházel. Vedení chtělo zkompletovat mistrovský hattrick, nic jiného nepřicházelo v úvahu. Všichni ten obrovský tlak od našeho prezidenta cítili. Hned ve druhém kole jsme po špatném výkonu prohráli a okamžitě bylo znát, že se to nesmí opakovat. Takže teď už to z nás spadlo a cítím se dobře. Akorát jsme to nemohli oslavit, protože jsme všichni v karanténě. Musíme počkat na první společný trénink.“ (úsměv)

Aspoň jste měl na nejvyšší cíle průpravu z půlročního hostování ve Slavii, které vašemu přesunu do Rigy předcházelo...

„Jasně, navíc pro mě je to určitě lepší varianta než hrát někde ve středu tabulky nebo o záchranu. Máte před sebou hnací motor, že musíte vyhrávat. A to já potřebuju.“

Soutěží jste proletěli neskutečným stylem: třiadvacet výher, pouze dvě prohry. To byla až taková brnkačka?

„Hodně kamarádů se mě ptá, jaká lotyšská liga je, a ono to je strašně složité hodnotit. Musím říct, že není úplně jednoduchá. Vzhledem k tomu, jak je lidmi u nás vnímaná a jaký má koeficient, jsem ji čekal mnohem jednodušší. My jsme měli suverénně nejlepší kádr počtem, kde nás bylo asi šestadvacet, i kvalitou. RFS, které skončilo hned za námi jako druhé, hrálo celou sezonu s dvanácti hráči. V tom jsme měli největší výhodu.“

Takže jste neměli pořádnou konkurenci?