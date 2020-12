Krmenčík nehraje. Je to o kvalitě, řekl trenér. Bruggy hledají řešení

Svou šanci zatím nedokázal chytit za pačesy. Dře, bojuje, na tréninku dělá všechno možné i nemožné, aby mezi smečkou vlčáků uspěl. Nicméně dle čísel Michael Krmenčík v Bruggách strádá a klubu už pomalu dochází trpělivost. Vedení belgického šampiona naznačilo, že by 27letý reprezentant v lednu mohl zamířit jinam.

„O situaci jsme s Michaelem mluvili. Doteď neodvedl to, co jsme my i on očekávali. Nemá to nic společného s jeho přístupem, ale s kvalitou. Uvidíme, co přinese lednové transferové okno,“ prohlásil poměrně otevřeně trenér Brugg Philippe Clement.

Český reprezentant v klubu ztrácí pozici, nezasáhl do pěti posledních zápasů. Ve čtvrtek na utkání proti Mechelenu sice cestoval s týmem a šel na rozcvičku, nicméně v šatně se těsně před utkáním dozvěděl, že nemá místo ani mezi sedmi náhradníky. Nezbylo mu nic jiného než se převléct a jít si sednout na tribunu. Podobně dopadl i v utkání Ligy mistrů na hřišti Lazia Řím (2:2).

Bruggy chtějí v zimě sehnat jiného útočníka, aby neoslabily kádr. Což může být problém. „V tuto chvíli jsou takové otázky předčasné. Za stejné peníze nedokážeme přivést nového útočníka, ceny na trhu jsou příliš vysoké. Nejdřív musí do týmu někdo přijít, jinak se naše jádro ještě zuží a to nechceme,“ prohlásil v minulých týdnech generální ředitel klubu Vincent Mannaert.

Klub do jeho přestupu z Plzně před rokem investoval rekordních šest milionů eur, nicméně v posledních zápasech dostává na hrotu přednost teprve devatenáctiletý talent Charles de Ketelaere.

„Na hřišti se pohybuje hlouběji, pro naše záložníky a křídla je takový styl hry snažší,“ pochvaloval si Clement přínos mladého hráče po výhře v Antverpách. „Splnil svůj úkol velmi dobře. Ale nepočítám jen s těmi, kteří nastupovali v předchozích týdnech, počítám s každým hráčem. Musíme reagovat na nejrůznější situace - covid, zranění, frekvenci zápasů. Všichni musí ukázat, že si zaslouží být součástí týmu,“ dodal belgický kouč.

Krmenčík bojuje v náročné konkurenci velmi ambiciózního týmu, který vede belgickou ligu, za podzim v Lize mistrů nasbíral ve skupině osm bodů a ze třetího místa prošel do jarních bojů v Evropské lize. Český útočník za necelý rok v klubu zasáhl do 19 zápasů, posbíral tři góly a tři asistence.

„Není úplně běžné, že Bruggy veřejně prohlásí, že hráč může odejít kvůli nedostatečné kvalitě,“ sdělil Sportu novinář nieuwsblad.be Bart Lagae. „Bruggy potřebují útočníka, který má dobrou techniku, dokáže udržet balon a rozdat přihrávky ostatním do volného prostoru. Michael je spíš útočníkem do vápna, který zakončuje na jeden dotyk. To ale není styl, jakým Bruggy hrají,“ dodal.

Krmenčík má v Bruggách smlouvu do léta 2022, variantou může být i hostování v jiném klubu. Explzeňský forvard sám ví, že nepříjemnou situaci musí řešit. Zvlášť s ohledem na mistrovství Evropy potřebuje pravidelně hrát, aby si udržel místo v národním týmu a šanci na nominaci na závěrečný turnaj.

