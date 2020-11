Bizár v Lize mistrů! Krmenčíkův tým vyřadil hráče kvůli místu v autobuse

Zní to bizarně, ale je to tak. 23letý nigerijský útočník, který do Belgie přišel před třemi lety z ukrajinského týmu Zorja Luhansk, byl ze zápasové nominace oficiálně vyřazen z disciplinárních důvodů. Co za nimi je? Dle informací belgických médií hysterická scéna v klubovém autobusu.

Deník Het Laatste Nieuws informuje, že Dennis velmi podrážděně až vztekle reagoval na fakt, že si nemohl sednout na své oblíbené místo. Bruggy kvůli opatřením proti koronaviru zavedly striktní podmínky a změnily plán sezení v klubovém autobusu, a nigerijskému útočníkovi se to nepozdávalo.

„Dennis je zdravý, ale není v soupisce na dnešní zápas,“ potvrdil trenér Philippe Clement. „Nechoval se podle týmových pravidel. To je vše, co k tomu řeknu, chci se soustředit na hráče, které tu mám,“ rychle utekl od detailů útočníkova chování.

Bruggy jsou ve skupině F třetí, pouhé dva body za lídrem a dnešním soupeřem, Borussií Dortmund.