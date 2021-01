Krmenčík v PAOKu: hostování bez opce. Představil se v temné šatně

Necelá roční kapitola v Belgii se minimálně na čas uzavírá. Michael Krmenčík odchází z Brugg na hostování do řeckého PAOK Soluň. Nakonec ale součástí přesunu sedmadvacetiletého útočníka není avizovaná opce na přestup, v Bruggách má český reprezentant smlouvu až do června 2023.

Bruggy už 25. prosince oznámily příchod zkušeného nizozemského útočníka Base Dosta (31) z Eintrachtu Frankfurt a bylo zřejmé, že pro Michaela Krmenčíka v kádru belgického šampiona nezbývalo adekvátní místo.

Hovořilo se o zájmu velkých tureckých klubů z Istanbulu, na dohodu s Besiktasem ani Fenerbahce ale nedošlo, nakonec se Bruggy domluvily na zápůjčce s PAOKem Soluň, neklapla ale zvažovaná opce na přestup.

Soluňský klub přivítal českého reprezentanta živým streamem na Facebooku, v němž se Krmenčík zjevil v potemnělé šatně a pak pozdravil fanoušky. „PAOK byl moje první volba. V Řecku patří ke špičce,“ řekl řeckým médiím po příletu sedmadvacetiletý Krmenčík.

Krmenčík by měl v kádru momentálně třetího celku řecké ligy přece jen dostat víc prostoru na hřišti. Zatím nejlepšími střelci Soluně v sezoně jsou polský útočník Karol Swiderski (23) se šesti brankami v ligových utkáních a domácí talent Christos Tzolis (19), který skóroval v sezoně už osmkrát v lize i evropských pohárech a dvakrát oblékl i dres reprezentačního áčka…

Krmenčík v Belgii JARO 2020

liga: 6 zápasů/0 gólů, 0 asistencí, 271 minut

domácí pohár: 1 zápas/ 0 gólů, 1 asistence, 72 minut

PODZIM 2020

liga: 9 zápasů/ 3 góly, 2 asistence, 434 minut

Liga mistrů: 3 zápasy/ 0 gólů, 0 asistencí, 73 minut

Krmenčík zamířil do Brugg před rokem z Plzně za šest milionů eur (cca 160 milionů korun), ambiciózní klub si od něj hodně sliboval. Český forvard se ale neprosadil tak, jak si sám představoval. V této sezoně zasáhl do dvanácti zápasů, vstřelil tři branky a přidal dvě asistence.

Postupem času úplně vypadl ze sestavy a Bruggy s ním přestaly počítat. S přístupem v tréninku nebyl problém, rodák z Kraslic dřel a dělal vše pro to, aby se v náročném prostředí a velké konkurenci prosadil. Nicméně do herního konceptu nezapadl a nenavázal na statistiky, které ho do zahraničí vystřelily z Plzně.

„O situaci jsme s Michaelem mluvili. Doteď neodvedl to, co jsme my i on očekávali. Nemá to nic společného s jeho přístupem, ale s kvalitou. Uvidíme, co přinese lednové transferové okno,“ prohlásil poměrně otevřeně trenér Brugg Philippe Clement ve druhé polovině prosince. Krmenčík nehrál posledních sedm zápasů a náročný kouč spoléhal na jiné hráče.

Bruggy šly do lednového přestupového okna s tím, že Krmenčíka pustí jedině v případě, že seženou jiného útočníka. To se povedlo v podobě Base Dosta, ostříleného hroťáka, který nejvíc zářil v dresu portugalského Sportingu Lisabon. Naposledy působil ve Frankfurtu, který byl vzhledem k horší finanční situaci ovlivněné koronavirovou krizí ochotný prodávat a na nabídku z Belgie kývl.

Na Krmenčíka v novém působišti čekal okamžitý zápřah. Jen v lednu má PAOK v programu osm ligových zápasů, hraje se prakticky každé tři dny.