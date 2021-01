Černý o strastech v Ajaxu, návratu i čistce na Instagramu: Už se netrápím

V prosinci si k Mikuláši dopřáli pěknou nadílku – výhra 2:1 v Amsterdamu nad Ajaxem zvonila. Ve čtvrtek večer (20.00) stojí před Twente a Václavem Černým tatáž výzva. V médiích se navíc začala připomínat informace, že klub z hlavního města má na českého křídelníka právo pro zpětný odkup. Bitva na hranicích s Německem bude žraso.

Václave, zeptám se na rovinu – jdete se dnes večer prodat zpátky?

„To je asi poslední věc, kterou mám nyní v hlavě. Dívám se na celou věc tak, že když budu pokračovat v podobných výkonech i nadále, o léto se vůbec starat nemusím. Co má přijít, to přijde. Rozhodně to neberu tak, že se chci někomu předvádět. To vůbec. Chci hrát dobrý fotbal.“

Opravdu vás zápas s Ajaxem nechává tak v klidu?

„Je to klub, ve kterém jsem vyrostl, znám tam každý kout i pár kluků v kádru, ale nevidím to jako speciální zápas. S Twente na ně máme jasně daný plán. Každý ví, jaká je jeho úloha na hřišti a pokud s nimi máme uspět i podruhé v sezoně, bylo by to super. Málokomu se to v Nizozemsku povede. Navíc by nám to ohromně pomohlo v tabulce, kde bychom si vytvořili náskok. A s tím já do toho utkání půjdu.“

Dobře, ale v době, kdy Erik ten Hag s vašimi kamarády a spoluhráči prožíval skvělou sezonu v Evropě, zvenčí to vypadalo, že vás nechává dusit v béčku. Neříkejte mi, že ani trochu hořký nejste?

„Ani jeden z těch mých spoluhráčů ale nebyl jedenáct měsíců mimo. V béčku jsem byl hlavně proto, že jsem se musel rozehrát po vážném zranění. Že Ajax měl jednu z nejlepších sezon v Evropě za posledních 30 let, dostal se do semifinále Ligy mistrů