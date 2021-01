Pohroma pro Černého! Střela, bolest a konec. Ajax trápil jen pět minut

Zatímco o víkendu proti Emmenu mu vyšlo, na co sáhl, ve čtvrtek se štěstí českému reprezentantovi vyhnulo velkým obloukem. Jinak si snad úvodní dění Václava Černého v utkání proti Ajaxu nelze vysvětlit.

Byl to právě Černý, kdo se dostal do první velké příležitosti zápasu a mohl otevřít skóre. Jenže jej fantasticky vychytal hostující brankář André Onana. Stane se. Avšak to nebylo vše. To zdrcující teprve přišlo. Sedmička domácího Twente se po střele skácela k zemi s bolestivou grimasou. Bylo zle…

Pravděpodobně to odneslo koleno. Na trávník okamžitě přiběhli členové realizačního týmu a o pár desítek vteřin později už v objetí dovedli Černého do kabin. Dál to nešlo.

Jak moc je zranění 23letého křídelníka vážné, se teprve uvidí. Podle informací iSport.cz bude důležité, jak dopadne páteční vyšetření, které odhalí, jak moc velké škody byly napáchány. Příbramský rodák už jednou s vážným úrazem kolenem laboroval. V létě 2017 si přetrhl vazy a mimo hru byl dlouhých 11 měsíců, což nakonec vedlo ke ztrátě slušné pozice v A-týmu Ajaxu a následnému odchodu do Utrechtu.

Pořádně se ze všech strastí dokázal vzpamatovat v podstatě až minulé léto po přesunu na hostování do Twente, kde má nyní velmi slušně našlápnuto. V Eredivisie v dresu Twente má bilanci 6+6 a patří mezi nejlepší pravá křídla nizozemské ligy. Na podzim se poprvé podíval i do seniorské reprezentace.

Není divu, že kolem něho podle zdrojů iSport.cz krouží přední belgické kluby a zavedené značky ze Serie A. K tomu má navíc Ajax právo pro zpětný odkup za pět milionů eur. „Strašně rádi bychom jej udrželi. Vašek je nadstandardní hráč a náš styl mu sedí jako ulitý. Pokud by odešel, hodně by nám scházel. Budeme to mít v létě hodně těžké,“ posteskl si trenér Ron Jans před výkopem s Ajaxem.

Stačilo však pět minut a pohroma byla na světě.