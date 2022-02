Chaluš po přestupu do Malmö: Pomohl mi Kozlův styl. Zlatan je tady tabu

Ke čtyřiadvacátým narozeninám Matěj Chaluš dostal krásný dárek. Urostlý stoper přestoupil z Liberce do Malmö, které právě obhájilo švédský titul a cílí na opětovnou účast v Champions League. „Zanechalo to na mně obrovský dojem. Malmö je fakt značka,“ hlásí po podpisu čtyřleté smlouvy.

Když se informace o vašem možném přestupu do Malmö objevila poprvé, mnozí fanoušci tomu nevěřili. Kdy jste tomu uvěřil vy?

„Dozvěděl jsem se to první den po příletu na soustředění do Turecka, můj agent pan Müller mi to sdělil těsně předtím, než jsem šel spát. Takže jsem nemohl usnout, zezačátku jsem tomu moc nevěřil. Ale když jsem si ráno uvědomil, že to je pravda, byl jsem hrozně šťastný. A okamžitě jsem věděl, že tuhle šanci chci využít.“

Jednání pak nějakou dobu trvala. Byly to nervy?

„Nebylo to lehké, táhlo se to celou dobu druhého soustředění Liberce v Turecku, nevěděl jsem, jak to dopadne, žil jsem v nejistotě. Ale čím déle to trvalo, tím víc jsem chtěl do Malmö jít, věřil jsem panu Müllerovi, že to dotáhne. Plně jsem mu důvěřoval, odvedl skvělou práci. Děkuju taky panu Karlovi, že mi odchod z Liberce umožnil. A samozřejmě spoluhráčům, s kterými jsme si ohromně sedli.“

Jaký dojem na vás Malmö udělalo?

„Zanechalo to ve mně obrovský dojem. Potkal jsem se na stadionu se sportovním ředitelem, trenérem, lékařem i tiskovým mluvčím, všichni byli strašně přátelští, stadion je navíc nádherný. Malmö je fakt značka a jeho fanoušci dvanáctý hráč. Jak žije ve městě mix národností, je dvacet tisíc lidí na každém zápase a strašně to žerou. Na to se moc těším.“

Je znát, že klub hrál na podzim Ligu mistrů a chce si to zopakovat?

„Určitě. Sportovní ředitel říkal, že chtějí hrát evropské poháry a že ambice mají jen nejvyšší. Chtějí všechno vyhrávat.“

Narazil jste už na odkaz legendárního Zlatana Ibrahimovice, který v Malmö odstartoval svou hvězdnou kariéru?

„Sportovní ředitel mi objasnil, že Zlatan byl v Malmö za boha, ale tím, že koupil Hammarby, což je největší rival, na popularitě ztratil, takže jsem debatu na toto téma dál nerozvíjel. Na chodbách stadionu jsem mezi slavnými odchovanci žádné jeho fotky neviděl, vypadá to, že Zlatan je v Malmö tabu.“

Co vám řekl nový trenér Miloš Milojevič? Komunikace v angličtině pro vás nebude problém?

„Bylo to úplně v pohodě, sám jsem byl překvapený. Během celé zdravotní prohlídky jsem se bavil s doktorem, v angličtině problém nebude. Trenér říkal, že mě zná, viděl plno záznamů z podzimních zápasů, že mám zkušenosti a formu, takže budu moct naskočit hned. Samozřejmě bude záležet na tom, jak budu vypadat v tréninku, ale brali mě proto, abych týmu pomohl okamžitě.“

Jak budete vzpomínat na Liberec?

„Jsem rád, že mi Malmö ještě umožnilo se v Liberci osobně rozloučit, i když to pro mě nebude lehké. Hned jsem si uvědomil, že mi parta ze Slovanu bude moc chybět. Ale takový je fotbal. Teď přišla nabídka, která by se už nemusela opakovat, je ideální čas se posunout.“

Přitom trenéru Pavlu Hoftychovi dalo před třemi lety poměrně dost práce, aby si vás do Liberce prosadil, že?

„Ano, a určitě to pro mě bylo důležité, svou roli tehdy sehrál i sportovní ředitel pan Koukal. Zezačátku to pro mě nebylo lehké, nehrál jsem, pak jsem se na delší dobu zranil. A nakonec jsem pod panem Hoftychem zvládl celou sezonu, ve dvojici s Kubou Jugasem jsme odehráli super zápasy. Byla to taková horská dráha. Stěžejní pro mě pak bylo, že přišel trenér pan Kozel, díky kterému jsem měl poslední půlrok takový, jaký jsem měl. Sedli jsme si ve dvojici s Dominikem Plechatým, začali jsme hrát styl, který mi vyhovoval, a díky tomu jsem se takto posunul. Nejen já, ale i plno dalších hráčů pod ním vyletělo, myslím si, že kluci toho využijí a na jaře budou hodně silní. Budu jim fandit.“

Berete přestup do Malmö i jako satisfakci vůči Slavii, za kterou jste neodehrál jediný soutěžní zápas?

„Ne, takhle vůbec nepřemýšlím. Já jsem hlavně vděčný Liberci a budu to chtít splatit tím, že v Malmö udělám dobrý dojem.“