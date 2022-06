Dvě parády à la Stanciu! Exslávista ukázal Číně své exkluzivní přímáky

Znáte z české ligy. A teď už o tom mají dobré povědomí i v daleké Číně. Když do míče z přímého kopu práskne rumunský záložník Nicolae Stanciu, obvykle to stojí za to. Nebo jde rovnou o mimořádný zážitek. Bývalý slávista to dokázal i v dresu nováčka Wu-chan Three Towns na startu čínské ligy, do níž se přesunul v zimě z pražské Slavie. Ve druhém kole přispěl k vysoké výhře 6:0 nad Kanton Evergrande FC (Kuang-čou) dvěma výstavními trefami, při nichž nedal brankáři sebemenší šanci.

Dlouhé měsíce čekal, až se čínská Superliga konečně rozjede, protože její začátek byl kvůli ekonomickým problémům přesunut z února až na červen. Odložený (re)start si ovšem Stanciu pěkně užil.

V prvním utkání nové sezony odehrál devadesát minut a pomohl k výhře 4:0 nad Che- pej Fortune. Mezi střelce se nicméně nezapsal. Povedlo se mu to „až“ ve druhém duelu, ovšem stálo to za to.

Poprvé si míč pečlivě nachystal v 11. minutě: otřel ho o trávu, s pozorným výrazem kousek za šestnáctkou mrknul na bránu protivníka, pak pravačkou nasměroval balon přesně do pravé šibenice – a úprkem vyrazil slavit.

Podruhé se zaskvěl v 76. minutě, kdy excelentní kousek zopakoval, jen více ze strany. V první chvíli přitom předstíral, jako že se vůbec neraduje, ale pak odhodil nezúčastněný výraz a rozesmál se.

Pro Kanton to byla nejvyšší porážka od roku 2010, od následujícího léta po návratu do nejvyšší soutěže získal hned osm titulů (poslední 2019). Stanciův tým vede po dvou kolech tabulku se šesti body a skóre 10:0. Druhý je shodou okolností Wu-chan FC. V sobotu lídr nastoupí proti Henan Jianye, za který hrával záložník Bořek Dočkal.

Stanciu ze Slavie odcházel po dvou a půl letech, do Číny ho zlákala vidina vysokého výdělku (odhadem 75 milionů korun za každý rok tříleté smlouvy). „Ve dvou přestupních obdobích přišla na Nika nabídka, ale my jsme ho dvakrát nepustili, protože jsme ho potřebovali. Teď odchází v situaci, kdy to chtějí obě dvě strany, je to pro něj i pro klub výhodné,“ komentoval transfer slávistický boss Jaroslav Tvrdík.

Po nejspíš posledním lukrativním kontraktu v kariéře devětadvacetiletý rumunský reprezentant toužil. Slavia za něho měla inkasovat zhruba stejnou sumu (kolem 100 milionů korun), za kterou ho získala. Na druhé straně jeho ztrátou v součtu s přestupem Jana Kuchty hodně riskovala ve vyrovnaném boji o titul, jejž nakonec urvala Plzeň.