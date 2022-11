Trmal o Portugalsku: Věřím, že na ligu mám. Vládne tady motto „no stress“

České fotbalisty, kteří si zakopali v portugalské lize, bychom napočítali na prstech jedné ruky, ať už to byli Karel Poborský, Pavel Horváth nebo Pavel Srniček. Přiřadit do této partičky můžeme i brankáře Matouše Trmala, jehož cesta ke slávě na západě Pyrenejského poloostrova je sice pořádně klikatá, ale on se nevzdává.

V bráně Marítima, kde hostuje z Guimaraese, Trmal dostává šanci ukázat, co v něm dřímá. Navíc se mu narodil syn a poprvé byl také povolán do seniorské reprezentace pro listopadové přípravné zápasy. „Uvidíme, co trenéři vymyslí,“ dodává s úsměvem v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

V Marítimu hostujete z Vitórie Guimaraes. Nyní jste začal pravidelně chytat. Jste spokojen se svou pozicí v klubu?

„Do Marítima jsem přišel těsně před začátkem ligy, takže bylo docela složité se prosadit. Než jsem se dostal do branky, hrálo se nějaké čtvrté kolo. Prožili jsme hodně špatný start do sezony. Pak jsem se zranil, takže další komplikace a vynechaný měsíc. Pomohla mi repre pauza, abych se dal dohromady. Teď sice chytám, ale jsem nohama na zemi. V Guimaraesi mě ze začátku taky stavěli a jak to dopadlo.“

Vyčapal jste dvě čistá konta za sebou, ale momentálně je Marítimo na padáka. Co s tím?

„Jasně, že se před začátkem sezony chtělo hrát co nejvýš, nejlépe být tak do 7. místa a bojovat o poháry. Není to zase tak dávno, co tady hráli Evropskou ligu. Museli jsme se smířit s docela náročným losem na začátku ročníku, kdy jsme měli v prvních sedmi kolech Porto, Bragu a Benfiku, což dobrému rozjezdu nepřidá. Pak se vám to dostane do hlavy a už se to veze. Zaplať pán Bůh, jsme teď nějaké body posbírali.“

Navíc bilance týmu v domácím prostředí je žalostná.

„Pravda. Výsledky doma máme šílené. Marítimo vyhrálo jediný zápas doma v kalendářním roce 2022, což už se nezlepší, protože po MS hrajeme poslední zápas v tomto roce venku.“

Poslední duel před světovým šampionátem Marítimo absolvovalo na půdě Vitórie, kde jste kmenovým hráčem. Domácí vyhráli 1:0, ale vy jste nemohl nastoupit, že?

„Ano, nemohl jsem hrát, což mě docela štve, ale nic s tím neudělám. Je to dohoda v rámci hostování.“

Netajil jste se nespokojeností se svým malým vytěžováním v Guimaraesi, ale přes Bruna Varelu se docela složitě dostává do branky, ne?

„Asi ano. Mohl jsem přijmout roli dvojky, sedět na lavičce, brát peníze a být tak