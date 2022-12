Řádění fanoušků v Melbourne. Vtrhli na hřiště, brankáře napadli kýblem

Fanoušci obou táborů házeli v průběhu zápasu na hrací plochu světlice, situace se ale vyostřila poté, co jedna z nich patrně zasáhla televizního kameramana. Glover později vhodil jednu ze světlic zpět do hlediště a fanoušci vtrhli na trávník. Čtyřiadvacetiletý gólman dostal ve strkanici úder do hlavy železným kýblem a zakrvácený se následně odebral spolu s dalšími aktéry zápasu do kabin.

„Po šokujících událostech z prvního poločasu zápasu A-League mezi Melbourne City a Melbourne Victory jsme rozhodli o zrušení utkání. Takové chování nemá ve fotbale místo. Okamžitě začneme s vyšetřováním,“ uvedl australský svaz a dodal, že lze očekávat přísné tresty.

První tým soutěže Melbourne City vedlo od 11. minuty po trefě Aidena O'Neilla. Melbourne Victory, které prohrálo úvodní říjnové derby na domácí půdě, je v dvanáctičlenné tabulce sedmé.