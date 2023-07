Čecho-Belgičan novým Juráskem? Chci reprezentovat jako táta, říká Kubr

Pozor, dost blízko bylo ještě před pár dny mladíkovo hostování v české lize, podle informací iSportu konkrétně v Českých Budějovicích. Celá věc ale prý nakonec padá. Stále je tedy možné, že sympaťák Lucas Kubr dorazí do Česka na začátku srpna s norským celkem k odvetě druhého předkola Konferenční ligy na Letné proti Bohemians. Byť jako náhradník.

Za áčko Bodo/Glimt jste od loňského léta odehrál dosud jen šestnáct minut, dvě v norské lize a čtrnáct v tamním poháru. Jaká je tedy vaše pozice?

„Trénuju každý den s áčkem, někdy chodím na lavičku a taky hraju zápasy za béčko. Máme teď široký kádr a hodně hráčů posílá klub na hostování. Já určitě taky půjdu. Chtěl bych, aby to bylo co nejdřív. Myslím, že na zápas s Bohemkou už v Norsku nebudu. Prezident a trenér říkají, že mám na to, abych někde hrál, ale v Bodo jsou na mé pozici dva reprezentanti, starší a zkušenější. Mám trošku smůlu.“

Hned po příchodu jste tušil, že bude složité dostat se do sestavy?

„Zpočátku hrál na levém beku pravonohý hráč, tak jsem si myslel, že v další sezoně půjde napravo a já nalevo. Ale bylo to složité. Koupili nového levého beka a o týden později podepsal další. Taky zkušený, s více než sto zápasy v dánské lize. To pro mě bylo znamení, že to bude těžké. Situace pro mě nyní není ideální. Navzájem jsme domluvili, že půjdu někam na hostování.“

Ve hře byly podle našich informací České Budějovice, ale nejspíš to nedopadne. Lákalo by vás jít do Česka, kde jste nikdy nepůsobil?