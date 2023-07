Messi gólově pokořil stý klub v kariéře, hrál i Busquets. Dorazí rival z Realu?

Atlanta je v tabulce MLS sice poměrně výrazně před Miami, které uzavírá pomyslný peloton celé ligy, ale to vše platilo před příchodem Lionela Messiho.

V Leagues Cupu, kde se tradičně utkávají celky z americké a mexické nejvyšší soutěže, nejprve Miami přemohlo Cruz Azul. Byl to Messiho předkrm, protože do utkání naskočil až jako střídající hráč, přesto v nastavení rozhodl o výhře 2:1.

Zápas s Atlantou už absolvoval od začátku a soupeřům se o argentinském fantomu bude zdát možná ještě dalších několik dní. Po 22 minutách Miami vedlo 2:0, oba góly vstřelil bývalý hráč Barcelony a PSG.

Ve 13. minutě navíc legendární Argentinec umně přiťuknul míč Josefu Martínezovi, ale venezuelský forvard v zakončení selhal. Přesto se mistr světa z Kataru v utkání dočkal i gólové asistence, když poslal na začátku druhé půle přesný pas na Roberta Taylora a ten krásným „angličanem“ o tyč upravoval na konečných 4:0. Finský záložník vstřelil v zápase rovněž dva góly a zdá se, že si s Messim na trávníku porozuměl velkolepě.

„Myslím, že slova jsou zbytečná. Každý vidí, co na hřišti dělá. S míčem u nohy umí prostě všechno. Správně se rozhoduje a přináší do týmu tolik kvality, že se to těžko popisuje. Že s ním mohu hrát, je splněný sen,“ pěl ódy na svého nového spoluhráče Taylor.

Miami s Messim je úplně jiný tým, který by měl tabulkou MLS postupně stoupat. V pohárovém klání s Atlantou už v základní jedenáctce nechyběl ani Sergio Busquets a fanoušci čekají, až se do hry zapojí i další barcelonský Messiho kamarád Jordi Alba. Spekuluje se rovněž o příchodu Luise Suáreze, Andrése Iniesty či někdejšího rivala zmíněné hvězdné partičky Sergia Ramose, který proti Messimu a spol. válčil v barvách Realu Madrid. V Miami by se zkrátka mohl utvořit pod rukama spolumajitele Davida Beckhama jakýsi dream team veteránů.

Důležité jsou však výkony na hřišti a Messi jednoznačně povýšil hru Miami o několik úrovní. Dva góly do sítě Atlanty navíc znamenaly pro rodáka z Rosaria další milník. Atlanta totiž byla stým klubem, který Messi během své kariéry gólově pokořil.

Po svém chválil Messiho také trenér týmu Gerardo Martino, jenž vedl v letech 2014-16 argentinskou reprezentaci, takže už dříve s Messim pracoval. Nyní ocenil na svém hvězdném krajanovi i notnou dávku týmovosti. „Na Lionelovi bylo vidět během zápasu, jak se snaží řídit své spoluhráče. To je věc, kterou dělá i na tréninku. Pomáhá klukům a dělá je lepšími.“

Miami už má jistý postup do další fáze Leagues Cupu, kde se začátkem srpna utká Messiho parta s někým z trojlístku Houston Dynamo, Orlando City či Santos Laguna.