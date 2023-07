Známý kouč tepe české trenéry: Co dokázal Jarošík? Lička hraje chaos!

Nejprve ligová porážka se Spartakem Moskva 2:3 o minulém víkendu, po ní ošklivý pohárový debakl 0:6 s CSKA tuto středu. Jiří Jarošík zahájil svou kritizovanou misi v Rusku zle nedobře a už to schytává od tamních expertů. Do bývalého trenéra Teplic se ostře pustil někdejší úspěšný kouč armádního moskevského klubu Valerij Gazajev a vítěz Poháru UEFA (2004/05), jenž tepe i druhého českého trenéra Marcela Ličku za práci v Dynamu Moskva. Kterého ještě nedávno chválil…

Pětačtyřicetiletý Jarošík zkraje března předčasně skončil v Teplicích a zhruba před pěti týdny vyšlo najevo, že podepsal dvouletý kontrakt s Orenburgem, kde vystřídal právě krajana Ličku. Ten díky výborným výsledkům v Orenburgu, který vytáhl do elitní Premier Ligy a v minulé sezoně s ním skončil sedmý, povýšil do Dynama, kde podle ruských médií dostává ročně milion eur, asi 24 milionů korun. K ruce si vzal i bratra Maria jako jednoho z asistentů.

Jarošíka pojí s Ruskem těsná minulost, během aktivní kariéry hrál za CSKA a Samaru, s ruskou manželkou Zlatou vychovává tři dcery. Do velké východní země zamířil i přes pokračující ruskou invazi na Ukrajině. Ale začátek „podzimu“ nechytil. Proti Spartaku Orenburg sice vyhrál na rohy 13:2, ale celkově na střely to bylo 7:18, z čehož rezultovala porážka 2:3. Tři dny poté přišla zkáza, pohárová nehoda s CSKA 0:6 a dvě červené k tomu (14. a 62. minuta).

„Měl by méně mluvit a víc dělat,“ vzkázal mu Gazajev přes list Sport-Express. „Zaměřil jsem se na něj, ještě než začal pracovat. A už poskytl tolik rozhovorů… Musí se vrhnout po hlavě do práce, Orenburg to bude mít v nové sezoně hodně těžké.“

Někdejší hlavní kouč CSKA tah s Jarošíkem nepochopil. „Aby byl upřímný, nerozumím tomu, proč padla volba zrovna na něj. V odchodu Ličky do Dynama vidím logiku, český specialista přivedl Orenburg do elitní soutěže, předváděl zajímavý fotbal, obsadil sedmé místo. Vede si progresivně a vykazuje celkem výsledky. Ale kde pracoval Jarošík před Orenburgem?“ rýpne si Gazajev, jenž vedl i ruskou sbornou. „Co dokázal v Česku a ve Slovinsku?“ připomněl i nepodařené angažmá v Celje, kde Jarošík skončil před dvěma roky. „Nejsem si jistý, že novou výzvu zvládne. Nemá moc zkušeností. Proto mám jisté pochybnosti. On říká, že v Evropě se trénuje jinak, prý jinými metodami. Hele, všude jde o konečný výsledek a úspěchy. Budu se zájmem sledovat jeho práci s těmi evropskými metodami…“

Jarošíka doporučil do Orenburgu krajan Lička a také v médiích se jej zastal. „Při posledním angažmá v Teplicích bojoval o záchranu, podařilo se mu udržet klub v nejvyšší soutěži. Působili tam jen průměrní hráči a dělal, co mohl. Jsem si jistý, že Jiří bude trenérsky růst stejně, jako rostl kdysi coby fotbalista. Má charakter vítěze,“ tvrdí Marcel Lička.

Když už padla zmínka o Teplicích, po svém nástupu se o nich vyjádřil i Jarošík. To když dostal pokyn od novináře, aby severočeský klub srovnal s novým působištěm. „Teplice mají menší finanční problémy. Nejsou tam takové možnosti výběru hráčů a podmínek pro trénink. Pokud jde o herní úroveň, Orenburg je silnější. S Teplicemi jsme vždy bojovali o záchranu, hráčů bylo málo,“ reagoval.

Ani Ličkovi nevyšel vstup do sezony podle očekávání. V poháru Dynamo vypadlo v Nižném Novgorodu 1:2 po penaltách, při ligové premiéře padlo doma 1:3 s Krasnodarem. Územní převaha nebyla k ničemu a prostor v médiích dostal znovu „Čechobijec“, bývalý poslanec ruské Státní dumy za stranu Spravedlivé Rusko.

„Co předvedli modrobílí, k tomu nemám slov. Naprostý chaos,“ odsoudil Gazajev počínání Ličkova Dynama. „Samozřejmě je potřeba útočit, ale zapomínat byste neměli ani na obranu. Dobrodružství ve hře by nemělo vést k anarchii. Tenhle tým není připravený na sezonu. O jakém boji o ligové medaile tady chceme mluvit?!“

Gazajev, jenž byl v roce 2005 vyhlášen Trenérem roku v Evropě, Ličku varuje. „Musí si uvědomit, do jakého klubu přišel. To, co mu bylo v Orenburgu odpuštěno – konkrétně velká porážka od Zenitu v minulé sezoně, mu nemusí v Dynamu projít. Šesté či sedmé místo je bezvadný počin pro Orenburg, nikoli pro Dynamo. Od Ličky se očekává úplně jiný výsledek,“ uzavírá Gazajev, jehož slova mají v ruském fotbale nemalou váhu.

Jisté je, že oba týmy českých koučů musí o víkendu zabrat. Ličkovo Dynamo hraje v sobotu v Samaře, Jarošíkův Orenburg v neděli v Kazani.