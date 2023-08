Janoška velebí v Nizozemsku: Chtějí po mně góly. Fanoušci jsou fanatici

První měsíc v nové zemi a nové fotbalové destinaci odstartoval Dominik Janošek báječně. Dává góly, zapadl do základní sestavy a získává si pozici v zajímavém klubu druhé nizozemské ligy. Minulý pátek poté, co dvěma zásahy pomohl skolit AZ Jong, si užíval ovací nabitého stadionu. „Snad to takhle vydrží,“ přeje si.

Jde o vysněný start zahraničního angažmá?

„Je to tady super, zatím maximální spokojenost. Týmu i mně osobně vyšla příprava, fakt se mi dařilo. Měl jsem trošku strach, že příprava vypadala až moc dobře, takže do sezony jsem šel s pokorou. Ale za dva zápasy mám čtyři body a tři góly. Snad to takhle vydrží co nejdéle.“

Po vašem dvougólovém zápase vás dokonce vyvolával kotel zaplněného stadionu.

„Tohle je také důležité, fanoušci jsou tady opravdu fanatici. Jsem rád, že jsem se u nich dobře zapsal a snad jim budu dál dělat radost. Co se týká atmosféry, asi to byl můj nevětší zápas v kariéře. Přišlo nějakých sedmnáct tisíc lidí, když neberu zápasy na vyprodané Slavii nebo v Plzni, tohle byl největší zážitek.“

Kopete i penalty. Je to odraz toho, jak vám trenér věří?

„Jsem určený jako první, se mnou ještě náš jeden útočník. Trenéři vědí, že penalty se snažím docela trénovat a že jsem standardky kopal i v Pardubicích. Dal jsem dvě ze dvou, takže spokojenost.“

Překvapilo vás, že Breda vyprodá téměř sedmnáctitisícový stadion na zápas druhé ligy?

„Když jsem před více jak měsícem přicházel, vůbec jsem si to nedokázal představit, viděl jsem akorát pár videí na youtube. Jde o obrovský klub, v počtu prodaných permanentek jsou na pátém místě v Nizozemsku včetně klubů z první ligy. Už na naši generálku přišlo nějakých devět tisíc, kotel byl fakt