Stejskal trénoval i s Haalandem: Neřekl bych, že bude takhle dobrý

Když se jmenujete Stejskal, je váš fotbalový směr jasně daný. Jdete do brány. I když Adam Stejskal nemá kromě příjmení nic společného s bývalým reprezentantem Janem a ani s jeho úplným jmenovcem ze Slavie (toho času na hostování ve Vyškově), navléká rukavice taky. Brněnský rodák, jediný Čech v rakouské nejvyšší soutěži, aktuálně usiluje o post jedničky v reprezentaci U21.

Čelíte dotazům, jestli je legendární Jan Stejskal, opora Sparty a reprezentace, váš příbuzný?

„Už se mě ptali, jestli je to můj táta. Ale je to jen shoda jmen, i když on je taky původem Brňák. Ani s mladším Honzou se neznám, nikdy jsme se nepotkali. Je zajímavé, že je nás tolik Stejskalů a všichni jsme brankáři.“

Pět sezon jste patřil Red Bullu Salcburk, slavné rakouské továrně na talenty. Které pozdější hvězdy jste poznal zblízka?

„V Lieferingu jsem hrál s Dominikem Szoboszlaiem (dnes Liverpool) a když jsem občas trénoval s áčkem Red Bullu, potkal jsem Erlinga Haalanda. Od sedmnácti let jsem byl v týmu s Benjaminem Šeškem (útočník Lipska). Salcburk je největší evropská továrna na mladé hráče.“

Takže vám Haaland dával góly.